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Коронавирус выявили в 15 регионах России

, ИА "Амител"
За сутки зарегистрировали еще 21 пациента с таким диагнозом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Коронавирус продолжает распространяться по России. Как сообщает РИА "Новости", 17 марта диагноз лабораторно подтвердили еще у 21 человека.

Общее число случаев заболевания составило 114. При этом только 10 человек заразились коронавирусом, не покидая пределов страны.

Опасная инфекция официально подтверждена в Красноярском крае, Архангельской, Калужской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Тамбовской и Ярославской областях, Республиках Татарстан и Хакасия.

Как ранее писал amic.ru, губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о том, что вскоре в регионе из-за коронавируса временно отменят массовые мероприятия. Спортивные соревнования уже приостановили, а вот парад, приуроченный к 9 мая, пока переносить не собираются.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.03.2020 09:22
гость

а кемеровская обл. где?

18.03.2020 09:31
месный

-сколько человек выявили больных
-21
-а сколько проверили
-21

Типа так?
Поди как грип раньше, всем пишем орви чтобы статистику не портить?

А у этих 21 пока их выявили скока контактов с другими было? Их всех проверили или они дальше разносят?

18.03.2020 09:43
- гость -

Перечислено 11 регионов.

18.03.2020 09:49
гость

10 человек заразились коронавирусом, не покидая пределов страны

Интересно, как у них выявили? Они почувствовали себя плохо, пришли в поликлинику и сказали, что контактировли с недавно приехавшим, тогда на них потратили тест?

18.03.2020 09:50
гость

То есть, если заболеешь надо говорить, что был недавно в аэропорту, тогда есть шанс. что проверят на короновирус?

18.03.2020 09:52
месный

18.03.2020 09:50
гость

Ага. Типа встерал в аэропорту знакомого он с италии прилител и там ещё много китайцев было.

18.03.2020 09:57
гость

Ну как то так. А то поставят ОРВИ и пошлют контактировать с остальными

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