Коронавирус выявили в 15 регионах России

Коронавирус продолжает распространяться по России. Как сообщает РИА "Новости", 17 марта диагноз лабораторно подтвердили еще у 21 человека.
Общее число случаев заболевания составило 114. При этом только 10 человек заразились коронавирусом, не покидая пределов страны.
Опасная инфекция официально подтверждена в Красноярском крае, Архангельской, Калужской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Тамбовской и Ярославской областях, Республиках Татарстан и Хакасия.
Как ранее писал amic.ru, губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о том, что вскоре в регионе из-за коронавируса временно отменят массовые мероприятия. Спортивные соревнования уже приостановили, а вот парад, приуроченный к 9 мая, пока переносить не собираются.
Комментарии
а кемеровская обл. где?
-сколько человек выявили больных
-21
-а сколько проверили
-21
Типа так?
Поди как грип раньше, всем пишем орви чтобы статистику не портить?
А у этих 21 пока их выявили скока контактов с другими было? Их всех проверили или они дальше разносят?
Перечислено 11 регионов.
10 человек заразились коронавирусом, не покидая пределов страны
Интересно, как у них выявили? Они почувствовали себя плохо, пришли в поликлинику и сказали, что контактировли с недавно приехавшим, тогда на них потратили тест?
То есть, если заболеешь надо говорить, что был недавно в аэропорту, тогда есть шанс. что проверят на короновирус?
18.03.2020 09:50
гость
Ага. Типа встерал в аэропорту знакомого он с италии прилител и там ещё много китайцев было.
Ну как то так. А то поставят ОРВИ и пошлют контактировать с остальными