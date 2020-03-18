Назначена дата голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации". Документ опубликовали на сайте Кремля.

Согласно распоряжению главы государства, мероприятие пройдет 22 апреля 2020 года. Россиянам предложат ответить всего на один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?"

Напомним, с идеей внести поправки в Конституцию выступил сам Путин. Еще в середине января он предложил, в частности, ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для топовых чиновников правительства, губернаторов и депутатов, дать Госдуме право утверждать премьер-министра, его заместителей и министров, запретить избираться в президенты человеку, который жил в России менее 25 лет и имеет иностранное гражданство.

Также в списке поправок регулярная индексация пенсий. Недавно Путин внес еще несколько изменений: запретить призывы к отчуждению территорий России и умаление подвига народа при защите Отечества, а также прописать брак как союз мужчины и женщины и ввести формулировку "вера в Бога".

Одно из наиболее резонансных изменений внесла Валентина Терешкова. Она предложила не считать сроки президента, которые были до принятия поправок к Конституции. Таким образом, если население России поддержит предложение изменить главный закон страны, Владимир Путин получит право еще два раза избираться на пост президента.

Какие еще изменения подготовили депутаты, смотрите в инфографике amic.ru.