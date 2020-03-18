Назначена дата голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации". Документ опубликовали на сайте Кремля.
Согласно распоряжению главы государства, мероприятие пройдет 22 апреля 2020 года. Россиянам предложат ответить всего на один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?"
Напомним, с идеей внести поправки в Конституцию выступил сам Путин. Еще в середине января он предложил, в частности, ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для топовых чиновников правительства, губернаторов и депутатов, дать Госдуме право утверждать премьер-министра, его заместителей и министров, запретить избираться в президенты человеку, который жил в России менее 25 лет и имеет иностранное гражданство.
Также в списке поправок регулярная индексация пенсий. Недавно Путин внес еще несколько изменений: запретить призывы к отчуждению территорий России и умаление подвига народа при защите Отечества, а также прописать брак как союз мужчины и женщины и ввести формулировку "вера в Бога".
Одно из наиболее резонансных изменений внесла Валентина Терешкова. Она предложила не считать сроки президента, которые были до принятия поправок к Конституции. Таким образом, если население России поддержит предложение изменить главный закон страны, Владимир Путин получит право еще два раза избираться на пост президента.
Какие еще изменения подготовили депутаты, смотрите в инфографике amic.ru.
Комментарии
А я не дожидаясь могу сказать: я против.
Царь предполагает, а Бог располагает. «Десять казней египетских» — описанные в Пятикнижии бедствия, обрушившиеся на египтян за отказ египетского фараона освободить порабощённых сынов Израилевых. Спираль истории, нависла над Россией.
По конституции должен проводится референдум, а не голосование!!!
За такой указ, который нацеливает население страны на незаконное превращение республики в монархию хлопца нужно под суд отдавать! Опять собирается население обмануть! Здесь только два варианта - или бойкот, или ни одного голоса самозванцу!
Процедура не легитимная, смысла участвовать в ней нет. Как всегда из людей дураков делают. Люди, будьте умней!