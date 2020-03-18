Алтайские компании вложат в экономику Новосибирска 4,5 млрд рублей

Зарегистрированные в Алтайском крае компании "Нэолайн" и "Милеком" инвестируют 4,5 млрд рублей в постройку центра обработки данных в Новосибирске, сообщает портал Runews24.

Комплекс из трех зданий возведут на улице Станционной около Экспоцентра на участке площадью 4,3 гектара. Он будет включать одно четырехэтажное сооружение и два двухэтажных.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Инвесторы ожидают, что вложения окупятся за семь с половиной лет.

Примечательно, что власти Новосибирска согласились предоставить компаниям некоторые преференции. В частности, речь идет об аренде земли и налоговым льготам.