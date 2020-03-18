Барнаул вошел в число лидеров по росту рынка нелегального табака

Барнаул вошел в список городов, где отмечен максимальный рост объемов нелегального табака. За 2019 год показатель в городе повысился на 176%, сообщает журнал "Эксперт".

По этому показателю столица Алтайского края уступила только Ульяновску (284%) и Набережным Челнам (253%).

Рубцовск наряду с Ростовом-на-Дону, Владикавказом и Магнитогорском назван в числе лидеров по насыщенности рынка контрафактным табаком. В этих городах от 35% до 60% сигарет являются нелегальными.

Средний показатель по стране составляет 15,6%. Таким образом, буквально каждая седьмая пачка сигарет в России продается нелегально. Общая сумма ущерба от действий незаконных торговцев табаком по стране за 2019 год составила более 100 млрд рублей.