Барнаул – Санкт-Петербург: как купить недвижимость дистанционно

Если вы планируете переезд в Северную столицу России или просто купить там квартиру, то можно сделать это дистанционно. Отдел продаж "Барнаулкапстроя", который занимается барнаульской и московской недвижимостью, теперь работает и с одним из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга – "Группой ЛСР".

25 лет строительного стажа

"Группа ЛСР" работает на строительном рынке более 25 лет. За это время компания приобрела 1000 гектаров земель под жилищное строительство, построила и ввела в эксплуатацию 420 домов, а 8 млн кв.м – это недвижимость на стадии от проектирования до строительства.

Кроме того, ЛСР обладаем бесценным опытом возведения элитных домов в сердце Питера. Сегодня компания предлагает жилую недвижимость классов "комфорт", "бизнес" и "элит". Квартиры "под ключ" ЛРС строит в разных районах Санкт-Петербурга, все строительные объекты сдаются в эксплуатацию своевременно.

Как утверждает питерский застройщик, они использует правильные технологии. Например, дома бизнес- и элит-класса строятся по кирпично-монолитной технологии. Дома комфорт-класса – с использованием бесшовной западной технологии. В строительстве ЛРС использует материалы собственного производства. Интересной особенностью застройки питерской компании является концепция "Добрый двор". Она заключается в особом отношении к пешеходам. Паркинги или зонированные стоянки находятся отдаленно, а ядом с домами – максимум зелени, детские и спортивные площадки, скамейки для отдыха.

За время работы ЛРС выиграла много престижных премий, что говорит о надежности и призвании. Среди них – "Доверие потребителя", "Строитель года", "Лидер строительного качества".

Что строит и предлагает

Жилой комплекс "Цветной город" комфорт-класса. Он расположен по адресу Октябрьская набережная, участок 54. Это самостоятельный жилой массив, который ограничен Пискаревским проспектом, Муринским ручьем и береговой линией реки Охты. Здесь будут свои переулки и бульвары, собственная инфраструктура.

"Цветной город" – это 10 школ, 16 детских садов, четыре поликлиники и больница, широкий выбор планировок, спортивные и детские площадки, зоны отдыха, благоустроенное пространство с велодорожками, аллеями, скамейками, лаундж- и фитнес-зонами, две отдельные развязки с КАД. Проектная декларация ЖК "Цветной город".

Жилой комплекс бизнес-класса RIVIERE NOIRE находится на набережной Черной речки, д. 3, лит А. Комплекс включает в себя три монолитных дома в утонченном архитектурном стиле: ажурный рисунок облицовки, рустованный цоколь.

Для безопасности жильцов предусмотрен подземный паркинг с опускающимся в него лифтом, а во дворе на гостевой парковке расположена зарядная станция для электромобилей. Внутренний двор закрыт от машин, доступ на территорию комплекса через въезды и калитки осуществляется с помощью электронной системы. Проектная декларация ЖК RIVIERE NOIRE.

Как купить

Чтобы купить недвижимость в Санкт-Петербурге не обязательно туда ехать. Можно просто прийти или позвонить в отдел продаж "Барнаулкапстрой". Сотрудники компании проконсультируют по недвижимости Санкт-Петербурга застройщика ЛСР, помогут приобрести жилье и оформить все документы.

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон (3852) 252-337

WhatsApp: 8-963-504-71-60

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