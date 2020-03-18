Что происходит в магазинах Барнаула на фоне паники из-за коронавируса

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Туалетную бумагу, салфетки, гели и крупы начали скупать барнаульцы на фоне паники из-за коронавируса. Хотя предпосылок для этого нет: в крае не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания.

Однако пройдя по крупным магазинам краевой столицы, таких как "Лента", "Ашан" и прочие, наши корреспонденты заметили ажиотаж на некоторые товары. Подробнее о ситуации на торговых площадках города читайте в ближайшее время на amic.ru.