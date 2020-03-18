Что происходит в магазинах Барнаула на фоне паники из-за коронавируса

Фото: amic.ru
Туалетную бумагу, салфетки, гели и крупы начали скупать барнаульцы на фоне паники из-за коронавируса. Хотя предпосылок для этого нет: в крае не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания.
Однако пройдя по крупным магазинам краевой столицы, таких как "Лента", "Ашан" и прочие, наши корреспонденты заметили ажиотаж на некоторые товары. Подробнее о ситуации на торговых площадках города читайте в ближайшее время на amic.ru.
Комментарии
Брехня. Вчера вечером ходил по магазинам, ни какой паники нет и подавно. Зачем-то нагнетают СМИ панику
Сейчас ходил в Марийку, пустые полки.Бабки на кухнях по кастрюлям стучат ложками готовятся в последний бой.
в Машках на Южном все как обычно.
АМИК, вас надо привлекать к ответственности за распространение фейковой информации и провокаций паники на фоне возможной эпидемии. Вместо того чтобы успокаивать людей, вы нагнетаете обстановку. Или вы так решили отработать денежку за рекламу ленты?
Вам не стыдно?
Согласен, позор Амику... СК не хотите проверить???
Filin
в Машках на Южном все как обычно.
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Машки в Барнауле и Машки по краю это ни одно и тоже.
Вы совсем кукухой поехали? Фотать ценники с акционным товаром - много ума не надо. Такой товар и разбирают. Вы чего нагнетаете?
18.03.2020 11:39
гость
Сейчас ходил в Марийку,
Марийка та одна в селе? В барнауле все нормально
18.03.2020 11:44
гость
И что,по краю стоят уже пустые?
Всем, кто опустошает полки в магазинах! Не забудьте презервативы купить, что бы не плодить таких же дураков как Вы.
18.03.2020 11:47
- гость -
Если по акции будут, купим)))
Пока в магазинах Барнаула нет никакой паники. Все спокойно. Первая волна паники будет когда в крае появится первый больной, вторая - когда - первый умерший. Будем молиться чтобы ни первого ни второго не произошло. Край далёкий от больших дорог, туристов тоже минимум - это плюс сейчас. Если что, можно сбежать на месяц, два в Горный или в глухую деревеньку в АК за 200 км минимум и там отсидится
Вчера были вечером в ленте, бумага стоит горами и крупы полно! Хватить дурить народ!
Если по акции
просрочку случайно не купите!
Никакого дефицита нет.
Это полупенсы баламутят.
У них в мозжечке защити обжираться в Новый год как в последний день и все скупать в любой ситуации.
АМИК - не гоните чушь!
На войне паникёров расстреливали - Приказ Ставки № 277
Надо поехать,купить паллету туалетной бумаги.Та,что зелёненькая-до конца жизни должно хватить.
Лента, Метро и Ашан походу решили свернуть бизнес в России. Чтобы распродать товары, нагнетают панику по всем каналам.
В Италии паника началась только тогда когда заболевших было уже более 500, а умерших 10. До этого все было тихо и спокойно. А русские сильно похожи по менталитету на итальянцев с поправкой на климат. И мы и они такие же ленивые и такие же разгильдяи. Хотя что говорить, даже в сверхпунктуальной, трудолюбивой и законопослушной Германии уже почти 10 тыс заболевших. Хорошо что российские власти начали работать на упреждение. Иначе с нами нельзя. Болезнь нужно опередить на 2 шага принимая во внимание негативный опыт других стран. Возможно придётся обратиться за помощью китайских друзей, у них сейчас пик прошёл, а опыт борьбы с вирусом накоплен хороший
Госпидя... было уже такое... несколько лет назад. Писала на эту тему.
Конец света декабрь-2012. Накануне.
Спички, соль, консервы, керосин
Уж в который раз скупают люди!
У кого бы главного спросить:
Будет тот конец или не будет?
Муж мой заглянул в Марию-Ра:
Там уже исчезли даже яйца,
Крупы, хлеб… а к вечеру вчера -
Не осталось и лапши китайской!
Но харчи, конечно, зря совсем
Прыткие старушки запасают.
В глубине души понятно всем:
От конца припасы не спасают!
И когда мы это все сожрем
В миг короткий между «есть» и «было»?
Что нам пригодится пред концом?
На худой конец – веревка с мылом.
А зачем бумагу туалетную скупать(что не фото полка с туалетной бумагой) она что целебные свойства имеет, или на первое время от страха помогает.
18.03.2020 11:50
глсть
начнётся трындец когда на улицах, как в китае, люди на ходу падать начнут
18.03.2020 12:00
- гость -
Не свернуть бизнес,а хорошо расторговаться.
Тут в новостях было,что и за квартирами очередь выстроилась-друг у друга из рук вырывают.
Считаю закупаться надо хотя бы недели на две так резерв и ждать . закупаться без фанатизма но надо.
18.03.2020 11:52
- гость -
Если по акции
просрочку случайно не купите!
Спасибо за совет, будем на месте проверять...)))
18.03.2020 12:10
Я ЛЕГЕНДА
Не меняйте ник-потом буду предлагать туалетную бумагу в обмен на ваши продукты.
Президент по зомбоящику вчерась вечор сообщил что не надо ничего скупать-всего навалом...Но как бы до этого всегда все наоборот было...
Я за недельку потихоньку припер продуктов тысяч на 5-7 про запас.
Но не потому что боюсь дефицита!
А потому что не хочу ходить по магазинам, когда будет повышенный риск заразиться
Такие панические слухи приводят к необоснованным трате денег, в некоторых сельских раёнах уже паника в магазинах от этих слуха, что Барнауле полки пустые скупают все, как в лехие 90-е, запасы делают.
ДБ
18.03.2020 12:17
гость
Значит, надо брать.