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Что происходит в магазинах Барнаула на фоне паники из-за коронавируса

, ИА "Амител"
Пустые полки можно увидеть во многих крупных торговых точках

Фото: amic.ru

Туалетную бумагу, салфетки, гели и крупы начали скупать барнаульцы на фоне паники из-за коронавируса. Хотя предпосылок для этого нет: в крае не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания.

Однако пройдя по крупным магазинам краевой столицы, таких как "Лента", "Ашан" и прочие, наши корреспонденты заметили ажиотаж на некоторые товары. Подробнее о ситуации на торговых площадках города читайте в ближайшее время на amic.ru.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

18.03.2020 11:37
- гость -

Брехня. Вчера вечером ходил по магазинам, ни какой паники нет и подавно. Зачем-то нагнетают СМИ панику

18.03.2020 11:39
гость

Сейчас ходил в Марийку, пустые полки.Бабки на кухнях по кастрюлям стучат ложками готовятся в последний бой.

18.03.2020 11:40
Filin

в Машках на Южном все как обычно.

18.03.2020 11:40
- гость -

АМИК, вас надо привлекать к ответственности за распространение фейковой информации и провокаций паники на фоне возможной эпидемии. Вместо того чтобы успокаивать людей, вы нагнетаете обстановку. Или вы так решили отработать денежку за рекламу ленты?
Вам не стыдно?

18.03.2020 11:43
- гость -

Согласен, позор Амику... СК не хотите проверить???

18.03.2020 11:44
гость


Filin


в Машках на Южном все как обычно.
----------
Машки в Барнауле и Машки по краю это ни одно и тоже.

18.03.2020 11:45
- гость -

Вы совсем кукухой поехали? Фотать ценники с акционным товаром - много ума не надо. Такой товар и разбирают. Вы чего нагнетаете?

18.03.2020 11:46
- гость -

18.03.2020 11:39
гость
Сейчас ходил в Марийку,

Марийка та одна в селе? В барнауле все нормально

18.03.2020 11:46
Гость

18.03.2020 11:44
гость
И что,по краю стоят уже пустые?

18.03.2020 11:47
- гость -

Всем, кто опустошает полки в магазинах! Не забудьте презервативы купить, что бы не плодить таких же дураков как Вы.

18.03.2020 11:49
- гость -

18.03.2020 11:47
- гость -

Если по акции будут, купим)))

18.03.2020 11:50
глсть

Пока в магазинах Барнаула нет никакой паники. Все спокойно. Первая волна паники будет когда в крае появится первый больной, вторая - когда - первый умерший. Будем молиться чтобы ни первого ни второго не произошло. Край далёкий от больших дорог, туристов тоже минимум - это плюс сейчас. Если что, можно сбежать на месяц, два в Горный или в глухую деревеньку в АК за 200 км минимум и там отсидится

18.03.2020 11:51
- гость -

Вчера были вечером в ленте, бумага стоит горами и крупы полно! Хватить дурить народ!

18.03.2020 11:52
- гость -

Если по акции
просрочку случайно не купите!

18.03.2020 11:53
- гость -

Никакого дефицита нет.
Это полупенсы баламутят.
У них в мозжечке защити обжираться в Новый год как в последний день и все скупать в любой ситуации.

18.03.2020 11:54
- гость -

АМИК - не гоните чушь!
На войне паникёров расстреливали - Приказ Ставки № 277

18.03.2020 12:00
Гость

Надо поехать,купить паллету туалетной бумаги.Та,что зелёненькая-до конца жизни должно хватить.

18.03.2020 12:00
- гость -

Лента, Метро и Ашан походу решили свернуть бизнес в России. Чтобы распродать товары, нагнетают панику по всем каналам.

18.03.2020 12:02
-гость-

В Италии паника началась только тогда когда заболевших было уже более 500, а умерших 10. До этого все было тихо и спокойно. А русские сильно похожи по менталитету на итальянцев с поправкой на климат. И мы и они такие же ленивые и такие же разгильдяи. Хотя что говорить, даже в сверхпунктуальной, трудолюбивой и законопослушной Германии уже почти 10 тыс заболевших. Хорошо что российские власти начали работать на упреждение. Иначе с нами нельзя. Болезнь нужно опередить на 2 шага принимая во внимание негативный опыт других стран. Возможно придётся обратиться за помощью китайских друзей, у них сейчас пик прошёл, а опыт борьбы с вирусом накоплен хороший

18.03.2020 12:03
Мадам

Госпидя... было уже такое... несколько лет назад. Писала на эту тему.
Конец света декабрь-2012. Накануне.

Спички, соль, консервы, керосин
Уж в который раз скупают люди!
У кого бы главного спросить:
Будет тот конец или не будет?
Муж мой заглянул в Марию-Ра:
Там уже исчезли даже яйца,
Крупы, хлеб… а к вечеру вчера -
Не осталось и лапши китайской!
Но харчи, конечно, зря совсем
Прыткие старушки запасают.
В глубине души понятно всем:
От конца припасы не спасают!
И когда мы это все сожрем
В миг короткий между «есть» и «было»?
Что нам пригодится пред концом?
На худой конец – веревка с мылом.

18.03.2020 12:05
- гость -

А зачем бумагу туалетную скупать(что не фото полка с туалетной бумагой) она что целебные свойства имеет, или на первое время от страха помогает.

18.03.2020 12:06
месный

18.03.2020 11:50
глсть

начнётся трындец когда на улицах, как в китае, люди на ходу падать начнут

18.03.2020 12:09
Гость

18.03.2020 12:00
- гость -
Не свернуть бизнес,а хорошо расторговаться.
Тут в новостях было,что и за квартирами очередь выстроилась-друг у друга из рук вырывают.



18.03.2020 12:10
Я ЛЕГЕНДА

Считаю закупаться надо хотя бы недели на две так резерв и ждать . закупаться без фанатизма но надо.

18.03.2020 12:11
- гость -

18.03.2020 11:52
- гость -
Если по акции
просрочку случайно не купите!

Спасибо за совет, будем на месте проверять...)))

18.03.2020 12:16
Гость

18.03.2020 12:10
Я ЛЕГЕНДА
Не меняйте ник-потом буду предлагать туалетную бумагу в обмен на ваши продукты.

18.03.2020 12:17
гость

Президент по зомбоящику вчерась вечор сообщил что не надо ничего скупать-всего навалом...Но как бы до этого всегда все наоборот было...

18.03.2020 12:18
- гость -

Я за недельку потихоньку припер продуктов тысяч на 5-7 про запас.
Но не потому что боюсь дефицита!
А потому что не хочу ходить по магазинам, когда будет повышенный риск заразиться

18.03.2020 12:20
-гость-

Такие панические слухи приводят к необоснованным трате денег, в некоторых сельских раёнах уже паника в магазинах от этих слуха, что Барнауле полки пустые скупают все, как в лехие 90-е, запасы делают.

18.03.2020 12:21
- гость -

ДБ

18.03.2020 12:22
- гость -

18.03.2020 12:17
гость

Значит, надо брать.

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