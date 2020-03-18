19-летний житель Павловского района избил и изнасиловал местную жительницу. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета по Алтайскому краю.

Как установило следствие, в январе 2020 года парень, будучи пьяным, пришел в гости к своей знакомой. Он предложил ей заняться интимом, а когда та отказалась – избил ее и изнасиловал.

Подозреваемый отрицает свою причастность к случившемуся, однако следователи собрали достаточную базу показаний и доказательств вины. Сейчас обвиняемый ожидает приговора суда.

Как уже писал amic.ru, ранее в Славгороде осудили местного повара за изнасилование школьницы. В сентябре 2019 года на одной из улиц города 18-летний парень напал на 16-летнюю девочку. Ближайшие пять лет славгородец проведет в колонии строгого режима.