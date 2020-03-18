Минкульт Алтайского края не стал отменять спектакли и постановки

Как ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса повлияют на культурные мероприятия в Алтайском крае, рассказали в пресс-службе регионального Минкульта.

"В настоящее время учреждения культуры Алтайского края работают в штатном режиме, – прояснили в ведомстве. – Показы спектаклей, концертных программ идут в соответствии с афишами".

Вместе с тем действуют ограничения на крупные культурно-массовые мероприятия. Они перенесены на неопределенное время до стабилизации обстановки. В частности, в Барнауле отменили концерт группы "Би-2" и еще нескольких популярных российских исполнителей.

В краевом Минкульте также не исключают отмены и других массовых мероприятий. Эта мера может быть предпринята в случае, если угроза заражения коронавирусом возрастет.

Ранее министр культуры Алтайского края Елена Безрукова подписала приказ о мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Он предусматривает целый ряд санитарно-противоэпидемических мероприятий в краевых образовательных учреждениях сферы культуры, а также постоянный контроль за здоровьем их сотрудников. Кроме того, запрещены командировки без согласования с Минкультом Алтайского края.