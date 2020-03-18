Хочешь в Заксобрание – мой руки: антисептик появился на входе в алтайский парламент

В здании алтайского Заксобрания на стене расположили специальный дозатор с антисептиком. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат краевого парламента Иван Мордовин.

По его словам, каждый, кто захочет пройти в здание, должен помыть руки дезинфицирующим средством, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

При этом парламентарий отметил, что график работы АКЗС не изменился, очередная сессия состоится 26 марта.

Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Под наблюдением медиков находятся 87 человек. В России насчитывается 114 заболевших. Во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились.