Среда, 18 Март, 11:25

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,89
€ 82,31
4°
Обь
3см +2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост-2020Изменение КонституцииЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Хочешь в Заксобрание – мой руки: антисептик появился на входе в алтайский парламент

, ИА "Амител"
Депутаты соблюдают меры профилактики коронавируса
Фото: Telegram-канал Ивана Мордовина

Фото: Telegram-канал Ивана Мордовина

В здании алтайского Заксобрания на стене расположили специальный дозатор с антисептиком. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат краевого парламента Иван Мордовин.

По его словам, каждый, кто захочет пройти в здание, должен помыть руки дезинфицирующим средством, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

При этом парламентарий отметил, что график работы АКЗС не изменился, очередная сессия состоится 26 марта.

Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Под наблюдением медиков находятся 87 человек. В России насчитывается 114 заболевших. Во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

18.03.2020 11:01
- гость -

А вазелин?

18.03.2020 11:07
- гость -

вазелин у них и так безлимитный

18.03.2020 11:10
- гость -

Осталась такие повесить в каждом магазине, торговом центре, социальных объектах и на вокзале.
А простой рукомойник, типа тырчковый со спиртом, можно использовать? Или только нанотехнологичный, из разработок Сколковских?

18.03.2020 11:10
- гость -

Мылом, верёвками обеспечены?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:21
В Алтайском крае за изнасилование подруги осудят 19-летнего парня 0
11:08
Одеваемся к весне. В "Пионере" открылся новый отдел стильной одежды 0
10:56
Минкульт Алтайского края не стал отменять спектакли и постановки 0
10:46
Хочешь в Заксобрание – мой руки: антисептик появился на входе в алтайский парламент 4
10:30
Барнаул вошел в число лидеров по росту рынка нелегального табака 0
10:15
Алтайские компании вложат в экономику Новосибирска 4,5 млрд рублей 4
10:03
Есть идея для стартапа. В Финуниверситете прошел конкурс бизнес-проектов 0
09:52
Шесть лет "Крым наш". Может ли Украина вернуть полуостров и чем недовольны его жители 18
09:25
Назначена дата голосования по поправкам в Конституцию 14
09:04
Коронавирус выявили в 15 регионах России 8
08:49
Путина удивил рост цен на бензин в России 35
08:34
Как выглядит Петербург, когда в мире бушует коронавирус. Фоторепортаж
Спойлер: Северная столица все равно потрясающе красива
08:21
Не время умирать: в Алтайском Минздраве рассказали, как будут лечить от коронавируса 36
08:04
Россиянам советуют не продавать автомобили 6
07:47
Алтайский вице-премьер объяснил, угрожает ли коронавирус большому празднику на 9 мая 1
07:32
Один во Вселенной. Что принес человечеству космический подвиг Алексея Леонова 2
07:20
Дети могут быть переносчиками коронавируса 5
07:03
"Мы чувствуем ответственность". Почему бизнесмены занимаются благотворительностью 1
06:50
Уроженка Алтайского края назначена вице-президентом Сбербанка 9
06:37
Места, провести карантин в которых было бы раем 1
06:19
Открой в себе Скруджа Макдака. Куда вложить деньги во время кризиса  6
06:02
Дожди и мощный ветер будут царить в Алтайском крае 18 марта 1
00:28
Умер политик и писатель Эдуард Лимонов 23
23:31
18 марта военные перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
23:01
Умерла вдова Юрия Гагарина 0
22:38
Колесо "Газели" отпало на ходу и помяло две машины в Рубцовске 1
22:18
Алтай вошел в пятерку главных убежищ от коронавируса для туристов 3
21:52
МИД России приостановил выдачу виз иностранцам 0
21:01
В Алтайском крае прошла серия пикетов против поправок в Конституцию 19
20:37
Алтайскую компанию оштрафовали за выполнение одних работ под видом других 1
20:01
Чемпионат Европы по футболу отменили из-за коронавируса 0
19:37
Гашиш, героин, метадон. В Бийске полиция задержала наркоторговца 0
19:16
Россия отправит на Луну первый за 45 лет беспилотный аппарат 6
18:48
Жителей Алтайского края предупреждают о сильном ветре и дожде 0
18:11
Grelka Fest отменили из-за коронавируса 0
18:00
Алтайский танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение 11
17:51
Борьба с перекупщиками. Кабмин будет регулировать максимальную стоимость лекарств 5
17:40
Группа "Би-2" отменила концерт в Барнауле из-за коронавируса 2
17:29
"Ветераны уходят". В Алтайском крае в ускоренном темпе выдают юбилейные медали 0
17:18
Глава Алтая призвал жителей региона не путешествовать по России 2
17:06
Водные процедуры: как правильно плавать в бассейне при заболеваниях позвоночника 0
16:54
На улицах Барнаула начали откачивать воду 3
16:43
Развод родителей и права ребенка: какие изменения внесены в Семейный кодекс 0
16:35
Запасы есть. Продуктов в магазинах хватит как минимум на два месяца 9
16:21
Минспорт остановил все соревнования на Алтае. О причинах можете догадаться сами 7
16:10
Алтайские эсеры дадут деньги на установку и ремонт памятников погибшим землякам 1
15:56
В России рассказали, как выглядят покупатели пива 21
15:41
Минздрав попросил жителей Алтая вызывать врача на дом, а не ходить в больницу 7
15:34
День космонавтики отложили из-за коронавируса 2
15:21
Пенсионерка из Барнаула потеряла деньги, надеясь получить компенсацию 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.