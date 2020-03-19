Эволюция микрозайма: как изменились микрофинансовые организации

Рынок микрофинансовых организаций в нашей стране прошел огромный путь от простых ростовщиков, которые выдавали займы всем подряд, до финтехов с современными системами скоринга и искусственным интеллектом. Разбираемся, каким МФО в России сегодня отдается приоритет и что ожидает индустрию дальше.

От плохой репутации – к хорошим перспективам

В прошлом МФО в России имели весьма негативный имидж. Отчасти этот стереотип складывался по вине недобросовестных компаний, которые процветали на этапе зарождения микрофинансовой отрасли. При этом новый сегмент практически никак не регулировался законодательно. Не удивительно, что даже сейчас, когда по инициативе ЦБ был сформирован пул компаний, признанных заслуживающими доверия, многие настороженно относятся к МФО.

Но, несмотря ни на что, сектор МФО активно развивается не только в России, но и в относительно благополучных странах с устойчивой экономикой. Причин на это несколько.

Прежде всего, слухи о чрезмерно высоких процентных ставках в российских МФО сильно преувеличены. Если сравнить их с условиями займов в США, Великобритании и Канаде, то ставки находятся примерно на одном уровне. Так, в США средняя величина займа в МФО составляет примерно 600% годовых, и там это никого не смущает. В России же аналогичная ставка воспринимается грабительской. В основном такое отношение объясняется особенностями менталитета россиян.

Также стремительные темпы роста этого сегмента связаны с высоким спросом на микрофинансирование со стороны населения. Но для того чтобы выдержать конкуренцию с традиционными банками, МФО приходится быть максимально эффективными. Для этого компании активно внедряют новые технологии, в том числе алгоритмы анализа и обработки данных.

Рынок МФО России продолжает путь развитых стран

Сейчас российские МФО уже не имеют практически ничего общего с теми компаниями, которые первоначально работали на этом рынке. Если раньше конфликтные ситуации разрешались психологическим давлением или даже силовыми методами, то сегодня Россия идет по пути развитых стран, хоть и на порядок отстает от них. Так, объем американского рынка МФО превышает российский показатель в десятки раз, хотя численность населения в США всего лишь в два раза больше.

Среди европейских стран самыми перспективными с точки зрения развития рынка МФО оказались Испания и Польша: почти 60% финансовых операций жители Испании осуществляют в режиме онлайн.

Что касается величины и срока займов в разных странах, они больше обусловлены потребностями заемщиков. Например, средние суммы займов в России почти в 10 раз ниже тех, которые берут заемщики Европы и США, что можно объяснить разницей в уровне жизни и величиной доходов населения.

Портрет российского, американского и европейского заемщика

Согласно исследованиям, в Америке заемщиками чаще всего становятся женщины среднего возраста. В России составить портрет типичного заемщика на порядок труднее. Если раньше ими были в основном женщины со средним образованием в возрасте до 35 лет, то сегодня за займами обращаются и другие категории населения. По закону взять заем в нашей стране могут люди, достигшие совершеннолетия, однако сегодня сохраняется низкая вовлеченность в кредитование молодых людей до 25 лет.

Еще один интересный факт: если раньше многие россияне обращались в МФО в критической финансовой ситуации от безысходности, то сегодня доля таких заемщиков составляет уже менее 20%. Вполне вероятно, что уже в ближайшие несколько лет МФО полностью перестанут ассоциироваться с образом современных ростовщиков, а наличие в их линейке интересных финансовых продуктов поможет привлечь новых клиентов, которые ранее пользовались услугами классических банков.

Каким микрозаймам отдают приоритет в России

Благодаря действиям Центробанка сегодня заемщики перестали бояться микрофинансовых организаций. Кроме того, появляется все больше тех, кто использует финансовые продукты грамотно.

Интересной тенденцией последнего года стало то, что в сегменте займов до зарплаты, который является основным для большинства российских МФО, число клиентов снизилось. По данным БКИ, сегодня МФО больше концентрируются на выдаче крупных сумм, и залоговые займы под ПТС становятся более популярны, чем мелкие займы до зарплаты. Это не удивительно, ведь процентная ставка здесь нередко на порядок ниже.

Кроме того, заем под залог ПТС от надежной компании, например, "Содействие Финанс Групп", остается одним из самых выгодных вариантов микрокредитования. Поэтому если у вас в собственности есть автомобиль, обязательно рассмотрите именно этот вариант.

Сотрудники компании помогут получить заем в день обращения и оформят все документы в течение часа. В "Содействии Финанс Групп" заем не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Помимо выгодной процентной ставки, такой вариант кредитования очень удобен: после предоставления суммы на руки машина остается у собственника, а это значит, деньги можно получить в срочном порядке без продажи автомобиля и с сохранением права пользования.

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