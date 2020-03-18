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Власти Алтайского края продлят выплату за третьего ребенка до 2026 года

, ИА "Амител", Александра Черданцева
55 тысяч рублей единовременно получают семьи, в которых появился третий ребенок
Фото: houseconnect.ru

Фото: houseconnect.ru

Программу регионального материнского капитала, по которой семьи Алтайского края получают 55 тысяч рублей за рождение третьего ребенка, продлят еще на пять лет. Этот вопрос рассмотрят и, очевидно, поддержат депутаты краевого парламента на сессии 26 марта. 

Власти приняли решение о продлении региональной программы до 31 декабря 2026 года (а было до 31 декабря 2021 года) после пролонгирования федерального маткапитала.

В Алтайском крае по действующему закону единовременно 55 387,5 рубля получают семьи, в которых родился (или был усыновлен) третий или последующий ребенок не ранее 1 января 2011 года.

По данным на 1 марта 2020 года, право на региональную выплату имеют 39,4 тысячи семей. В среднем в год за получением денег обращаются около трех тысяч семей (на это из бюджета выделяют почти 200 млн рублей). Уже распорядились его средствами (или частью средств) 16,1 тысячи семей. 

Получить его могут не только женщины, но и мужчины, которые одни воспитывают трех и более детей с 2011 года. А также и ребенок, если его родители умерли или были лишены родительских прав.

Но на руки деньги не дают. Их переводят на специальный банковский счет и тратить их можно только путем безналичных перечислений по специально заключенным договорам. А именно на платное обучение ребенка, проживание в учебном общежитии, за детский сад, на приобретение или строительство жилья.

Напомним, в России продлили (до 2026 года) и увеличили материнский капитал. Теперь его будут давать не только за второго ребенка (было 466 тысяч, станет 616 тысяч), но и за первого (сумма выплаты составит 466 тысяч рублей). Но если вы получаете выплаты за рождение первого, то за второго потом вам дадут не 616, а 150 тысяч. За рождение третьего полагается 450 тысяч на погашение ипотеки.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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