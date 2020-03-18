Язык российских законов признали в десять раз сложнее литературного

Сложность языка, которым написаны российские законы, оказалась в десять раз выше, чем в литературных произведениях, сообщает "Коммерсантъ".

К такому выводу пришли эксперты института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики.

Для этого они проанализировали текст 592 законов и сравнили их с литературными произведениями Евгения Водолазкина ("Авиатор"), Дмитрия Глуховского ("Текст"), Алексея Иванова ("Географ глобус пропил"), Льва Толстого ("Анна Каренина"), а также с работой Иммануила Канта "Критика чистого разума".

"Законы написаны таким образом, что трудночитаемы даже для практикующих юристов. У нас 77 законов сложнее текстов Иммануила Канта, которые проходят в аспирантуре. Простым гражданам разобраться в том, что написано, практически невозможно. Например, закон "О госуслугах", который как раз написан для людей, доступен, к сожалению, очень немногим", – констатировал замдиректора Института государственного и муниципального управления ВШЭ Сергей Плаксин.

Исследователи также выяснили, что язык российского законодательства продолжает усложняться. Так, в сравнении с 1991 годом закон в среднем удлинился в 2,5 раза, а статьи в нем – в 3 раза.

Кроме того, законодатели в большинстве своем отказались от сокращений. Местами громоздкие обозначения занимают до восьми слов. Не используются и таблицы. Даже математические формулы – и те записывают словами.

При этом наличие глаголов, которые призваны упрощать восприятие, составляет только 3,8% (в 1991-м было 5,5%). Для сравнения, в романе "Текст" доля глаголов доходит до 19%.

Также в вину законодателям ставят количество зависимых слов, делающих текст сложнее. Отношение количества зависимых слов к общему числу существительных достигло 3,9 (в 1991-м было 2,9). Например, в "Анне Карениной" этот показатель составляет 1,2.

Лингвистов поддержали и политологи.

"В идеале закон должен быть прост, как табличка на столбе: "Не влезай – убьет". В нашем же случае применение законов зависит от воли судей, полицейских, налоговых инспекторов и других низовых исполнителей", – заявила специалист по проблемам законотворчества Екатерина Шульман.

Эксперт считает, что поправить ситуацию должна политическая конкуренция. Если она будет на должном уровне, то и законодатели будут стараться, уверена Шульман.