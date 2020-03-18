В Германии предложили снять с России санкции на фоне коронавируса

В Германии предложили снять санкции с России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на международный комитет бундестага.

С предложением выступил член комитета Вальдемар Гердт. По его мнению, отношения с Россией стоит пересмотреть, поскольку в сложные времена страны должны помогать друг другу. Кроме этого, нынешний кризис серьезно затронул экономику Евросоюза, и снятие санкций поможет ее восстановить.

Гердта поддержал представитель фракции "Левые" Александр Ной, но в российском Совете Федерации уверены, что у инициативы мало шансов, так как канцлер Ангела Меркель очевидно будет против идеи.

Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в России 114 больных COVID-19, что значительно меньше, чем в Европе. Накануне, 17 марта, МИД РФ остановил выдачу виз иностранцам за исключением дипломатов, пилотов самолетов и водителей автобусов.

В Алтайском крае по официальным данным зараженных нет.