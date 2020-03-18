Ближе к природе. В Барнауле разработали концепцию развития зеленых зон

В Администрации г. Барнаула 17 марта состоялось обсуждение проекта концепции развития озелененных пространств города, предложенного Институтом биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета.

Проект был рассмотрен и обсужден на заседании под председательством первого заместителя главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолия Воронкова. В совещании также приняли участие представители профильных комитетов и подразделений горадминистрации.

Проект, разработанный учеными АлтГУ, получил название "Новая зеленая волна". В приоритете проекта – экологическое благополучие Барнаула и удовлетворенность жителей городским пространством. В основу проекта "Новая зеленая волна" положен общемировой тренд: приближение городской среды к естественной природной среде за счет использования принципов озеленения естественных экосистем. Такая модель озеленения активно внедряется сегодня в европейских и американских мегаполисах. Но биологи АлтГУ предлагают свои оригинальные решения с точки зрения ландшафтного дизайна и ассортимента растений в соответствии с климатическими условиями нашего региона. Ведущая роль уделяется древесным растениям, вокруг которых высаживаются кустарники, а потом и травянистые многолетники. Групповые посадки будут имитировать естественную среду, возможно широкое использование аборигенных видов.

Доктор биологических наук, профессор Марина Силантьева подчеркивает, что зеленые насаждения оздоравливают воздушный бассейн и улучшают микроклимат в городе. Это и поглощение углекислого газа, и выделение кислорода, и понижение температуры воздуха за счет испарения влаги, и снижение шума и уровня загрязненности, и выделение растениями фитонцидов, которые способствуют обеззараживанию воздуха.

"Мы считаем, что необходимо создание массовых зеленых зон по принципу озеленения естественных экосистем в шаговой доступности в местах непосредственного проживания, в тех кварталах города, где есть пустыри и заброшенные участки зелени", – отметила в своем выступлении доктор биологических наук, профессор Марина Силантьева.

АлтГУ обеспечивает разработку всех составляющих проекта. Например, пространственная структура озеленения будет включать создание ГИС-проекта покрытия зелеными насаждениями территории города, анализ жизненного состояния древесных растений в черте города. Разработка функциональной структуры озеленения предусматривает экспертную оценку текущего состояния парков и скверов города, обоснование достаточности их количества и установление их функционального назначения. В частности, возможно создание в Барнауле таких необычных парков, как парк биоразнообразия, скейт-парк, парк для гуляющих с детскими колясками и т.д.

Проект позволит привлекать к совместной работе другие вузы города, ИВЭП СО РАН, ФАНЦА, общественные организации и частных инвесторов.

Представители администрации Барнаула задали уточняющие вопросы, подтвердив актуальность проекта для города. Концепция "Новая зеленая волна" получила позитивную оценку и поддержку участников заседания.

Сегодня такие города, как Новосибирск, Нижневартовск, Магадан уже имеют свои программы озеленения. По словам Анатолия Воронкова, они легли в основу разработки собственной перспективной концепции нашего города.

"Фактически мы уже приступили к работе в рамках данной концепции. Мы согласовали предложения ученых с существующими требованиями и техническими условиями, на которые указали представители профильных комитетов администрации города. Теперь мы готовы выходить на широкую аудиторию – общественников, СМИ, экологов – для обсуждения концепции озеленения, предложенной коллегами из АлтГУ", – подвел итог встрече первый заместитель главы администрации Барнаула по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

Коллектив разработчиков АлтГУ на заседании представляли исполняющая обязанности директора ИББ АлтГУ, доктор биологических наук, профессор Марина Силантьева, доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники Татьяна Терехина и президент АлтГУ, доктор юридических наук, профессор Сергей Землюков.