Карантин длиною в день. Бийский институт возобновил занятия

Карантин в Бийском технологическом институте (БТИ) продлился один день, сообщает газета "Бийский рабочий".

По информации издания, в связи с угрозой распространения коронавируса во всех вузах наукограда 17 марта приостановили занятия, переведя студентов на дистанционное обучение.

Затем на сайте БТИ опубликовали сообщение о том, что образовательный процесс возобновляется в штатном режиме с 18 марта.

Чем обусловлен столь короткий карантин, пресс-служба вуза не объяснила.

Напомним, крупные вузы Барнаула продолжают вести обучение так же, как и раньше – посещение лекций никто не отменяет. Однако некоторые студенты выражают по этому поводу недовольство и даже устраивают "кухонные митинги".