Главу барнаульской компании судят за некачественные качели

Глава одной из барнаульских компаний обвиняется в причинении тяжкого вреда ребенку из-за неправильно изготовленных качелей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Как установили следователи, в период с 2015 по 2017 год бизнесмен дал распоряжение сотрудникам компании изготовить игровой комплекс для детей. Конструкция оказалась небезопасной из-за низкого качества сборки. Несмотря на это, директор компании начал продавать комплексы для установки во дворах многоквартирных домов.
Один из таких городков установили в Рубцовске, где спустя год качели сломались и упали на ногу девочке, которая качалась на них с подругами. Травма оказалась серьезной, и прокуратура обвинила руководителя в причинении тяжкого вреда здоровью.
Расследование завершилось. Уголовное дело направили в суд.
Комментарии
Судя по тому, как используются качели, виноваты взрослые тети и дяди, катающиеся на детских аппаратах, а не некачественная сборка. И таки вопрос - кто обслуживал данный агрегат, проводил ТО, подкручивал винты-гайки? Ни разу не видел, чтобы качели-карусели кто-то обслуживал.
взрослые тети и дяди, катающиеся на детских аппаратах,
Верно подмечено, еще и с банкой пива в руках.