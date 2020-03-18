Главу барнаульской компании судят за некачественные качели

Глава одной из барнаульских компаний обвиняется в причинении тяжкого вреда ребенку из-за неправильно изготовленных качелей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Как установили следователи, в период с 2015 по 2017 год бизнесмен дал распоряжение сотрудникам компании изготовить игровой комплекс для детей. Конструкция оказалась небезопасной из-за низкого качества сборки. Несмотря на это, директор компании начал продавать комплексы для установки во дворах многоквартирных домов.

Один из таких городков установили в Рубцовске, где спустя год качели сломались и упали на ногу девочке, которая качалась на них с подругами. Травма оказалась серьезной, и прокуратура обвинила руководителя в причинении тяжкого вреда здоровью.

Расследование завершилось. Уголовное дело направили в суд.