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Бывший сибирский губернатор отсудил у Минфина 300 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Василий Юрченко хотел в разы больше
Фото: precedent.tv

Фото: precedent.tv

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко выиграл иск к российскому Минфину. Экс-чиновник требовал компенсацию за незаконное преследование, сообщает "Тайга.инфо".

Юрченко подал иск о возмещении морального вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования по статье "Превышение должностных полномочий". Дело возбудили в 2014 году. Следователи подозревали Юрченко в том, что он превысил полномочия при переводе боеприпасного полигона в Ордынском районе области в земли сельхозназначения.

Разбирательство шло более двух лет. В итоге дело закрыли.

Юрченко потребовал компенсацию за незаконное преследование в размере 3,35 млн рублей. Кроме того, экс-губернатор подал иск о возмещении 4,25 млн рублей, потраченных на адвокатов.

Суд удовлетворил требования частично. С Минфина в лице управления федерального казначейства по Новосибирской области взыскали 300 тысяч рублей.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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