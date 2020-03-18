Алтайский край вводит режим повышенной готовности из-за коронавируса

Виктор Томенко на итоговой коллегии регионального Минздрава, которая состоялась в среду, 18 марта, заявил о введении в Алтайском крае режима повышенной готовности. Как стало известно amic.ru, документ сейчас в работе, он будет подписан в ближайшее время.
Вероятно, на режим повышенной готовности перейдут и другие сибирские регионы.
Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Под наблюдением находятся 87 человек. 82 – это жители региона, прибывшие их двух десятков стран. Пятеро – граждане Китая.
Под наблюдением медиков находятся 87 человек. В России насчитывается 114 заболевших. Во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились.
Комментарии
а режим черезвычайного положения или черезвычайной ситуации слабо ввести
или тогда голосование на 150-летие проводить нельзя будет )))
задрале реально
Ответственное решение Губернатора. Может, наш край обойдет стороной.
Лучше перестраховаться, чем недо.......
Паводок - вот реальная проблема, а не фейковая эпидемия. Посмотрим, как этот господин будет справляться.
Очевидно что лгут и скрывают истинную ситуацию - собираются дотянуть до 22 апреля?!
18.03.2020 13:05
- гость -
Паводок - вот реальная проблема
Млин. Он каждый год - паводок. Какая проблема?
18.03.2020 13:07
- гость -
Очевидно что лгут
Дя, дя, они нам фсё влют!
А зачем им дотягивать до 22-го апреля?
Уже понятно, что это "голосование" станет позорищем для Путина. Думаю, что наоборот, решили дать задний ход под предлогом эпидемии.
вот чему у немцев поучиться надо - как они все организовали и делали, еще до наступления вируса. У нас только бла бла бла бла!