Алтайский край вводит режим повышенной готовности из-за коронавируса

Виктор Томенко на итоговой коллегии регионального Минздрава, которая состоялась в среду, 18 марта, заявил о введении в Алтайском крае режима повышенной готовности. Как стало известно amic.ru, документ сейчас в работе, он будет подписан в ближайшее время.

Вероятно, на режим повышенной готовности перейдут и другие сибирские регионы.

Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Под наблюдением находятся 87 человек. 82 – это жители региона, прибывшие их двух десятков стран. Пятеро – граждане Китая.

Под наблюдением медиков находятся 87 человек. В России насчитывается 114 заболевших. Во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились.