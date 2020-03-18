Путину рассказали о фейке про коронавирус в Алтайском крае

Президенту России Владимиру Путину доложили ситуацию о фейках, которые пугают население преувеличением критичности ситуации с коронавирусом, уделив особое внимание случаю дезинформации в Алтайском крае, сообщает РИА "Новости".

"В родительском чате школы какой-то написали, что якобы власти скрывают масштабы бедствия. Система обнаружила даже аудиозапись, передала ее в центр, мы связались с главой региона, и он записал видеообращение. И тем самым мы фейковую новость купировали", – рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Как ранее писал amic.ru, в региональном Минздраве опровергли все слухи о том, что в регионе "замалчивают реальный масштаб угрозы".

"Очень много фейков. Убедительная просьба к жителям Алтайского края – доверять только проверенной информации, которую можно получить в Роспотребнадзоре. Ситуация под контролем", – подчеркнули представители ведомства.

Они уточнили, что власти заинтересованы в максимальной информированности населения, так как объективное отражение рисков поможет жителям региона обезопасить себя и близких, не допустив развития эпидемии.

По информации на 18 марта ни одного заражения коронавирусом Covid-19 в Алтайском крае не зафиксировано. Под наблюдением врачей находятся почти 100 человек (в том числе пять иностранцев), прибывшие из 19 стран мира с неблагополучной ситуацией по вирусу. Они находятся в режиме домашней самоизоляции.