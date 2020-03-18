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Мера вице-мэру. Сергей Демин ближайший месяц проведет в СИЗО Барнаула

, ИА "Амител"
Такое решение принял Октябрьский суд города
Сергей Демин / Фото: barnaul.org

Сергей Демин / Фото: barnaul.org

Сергей Демин до 18 апреля будет находиться в СИЗО. Такое решение в среду, 18 марта, принял Октябрьский суд Барнаула, сообщили amic.ru в инстанции.

Как ранее писал amic.ru, заместителя главы города подозревают в получении крупной взятки. По предварительным данным, чиновник взял у предпринимателя 2,9 миллиона рублей за покровительство АО СЗ "Барнаулкапстрой". В администрации города Демин отвечает за вопросы градостроительства и земельных отношений.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора подконтрольного мэрии АО СЗ "Барнаулкапстрой" Александра Канакова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2019 года руководитель получил от директора одной из фирм Барнаула около трех миллионов рублей. За это Канаков поручил своим подчиненным беспрепятственно проводить приемку выполненных работ по договору подряда и строительства.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

18.03.2020 13:07
- гость -

Очкастую с ним. Пока деминская жена не повыдергивала ей последние седые волосья.

18.03.2020 13:26
- гость -

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