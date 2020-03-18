Мэрия озвучила мнения горожан о музыке на барнаульском Арбате

Власти Барнаула озвучили пожелания горожан руководству компании-оператора, аудиосообщения которой вызывали раздражение посетителей пешеходной части улицы Мало-Тобольской.

Как сообщает пресс-центр мэрии, заведующая отделом по развитию туризма Татьяна Сибиркина передала представителю "Еврозвука" рекомендации городского общественного Совета по развитию туризма, а также результаты опроса на официальной странице города в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее amic.ru писал, что власти подвели итоги голосования за музыкальное сопровождение на пешеходной части улицы Мало-Тобольской.

В итоге почти 26% голосовавших барнаульцев поддержали "классику", каждый пятый выбрал "все перечисленное в разумных пропорциях", а 17% проголосовали против музыкального сопровождения.