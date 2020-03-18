Коронавирус постепенно "покоряет" мир. Случаи заражения зафиксировали уже более чем в 100 странах, России тоже "досталось". Чтобы сдержать распространение пандемии, многие государства уже закрыли границы (и когда откроют – одному Богу известно). Авиакомпании теряют миллиарды долларов из-за отмены рейсов и возврата денег. Туристам отказывают в получении виз – правильно, ведь ехать пока некуда. В общем, сидите дома, господа. Посмотрите на карту и оцените, куда мы могли бы полететь этим летом, но не полетим. Из-за коронавируса.

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