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Каникулы на три недели объявили во всех школах России

, ИА "Амител"
Решение связано с коронавирусом
Фото: politeka.net

Фото: politeka.net

Министерство просвещения России объявило трехнедельные каникулы для школьников, сообщает газета "Ведомости".

Соответствующую информацию озвучил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, каникулы стартуют 23 марта и продлятся до 12 апреля.

Решение связано со стремлением минимизировать риск распространения коронавируса в образовательных учреждениях.

Ранее Минпросвещения в связи с угрозой распространения коронавируса рекомендовало школам при необходимости перевести учеников на дистанционный режим обучения, а мэр Москвы Сергей Собянин наделил родителей учеников правом выбирать – отправлять детей на занятия или учиться дистанционно.

Напомним, в Алтайском крае официально подтвержденных фактов заражения коронавирусом нет. В России по данным на утро 18 марта зафиксировано 114 случаев заболевания. Смертельных исходов не зарегистрировано. Во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, из них более 7,1 тысячи умерли.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.03.2020 13:33
- гость -

Ура. Три недели ребёнку не мучиться с этими погаными сумками и рюкзаками и не ходить по этой непролазной сибирской грязюке

18.03.2020 13:43
- гость -

Ура. в июне на 2 недели продлят школу..бггг

18.03.2020 13:50
- гость -

каникулы-это хорошо, но не сдвинется ли 4 четверть на эти "лишние" две недели на июнь...

18.03.2020 13:52
Гость

Теперь возникает вторая проблема-как изолировать этих утырков от общества? Сейчас в тц и на улицу все попрутся.

18.03.2020 13:58
- гость -

Обязательно перенесут на июнь, утырков не пускать в общественные места.

18.03.2020 14:12
гость

надо вводить комендантский час

18.03.2020 14:15
- гость -

Амик, почему не блокируете откровенно оскорбительные комментарии? Что за безответственность!

18.03.2020 14:15
- гость -


18.03.2020 13:52
Гость

только конченый называет детей утырками

18.03.2020 14:19
- гость -

Уты&#769;рок
Жалкий, никчёмный человек.
нормально все

18.03.2020 14:22
- гость -

в феврале болели, темпер 40 держался неделю. В крае объявляли карантин - на 3 недели школы, садики закрывали.
Это что было?
Короновирус в китае до нового года начался. Китайцев у нас полно. Совпадение?...

18.03.2020 14:22
- гость -

18.03.2020 13:05
- гость -
Тебя в Корее бы звали кон Чен ый

18.03.2020 14:38
Гость

18.03.2020 14:15
- гость -
А какие они?

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