Каникулы на три недели объявили во всех школах России

Министерство просвещения России объявило трехнедельные каникулы для школьников, сообщает газета "Ведомости".
Соответствующую информацию озвучил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, каникулы стартуют 23 марта и продлятся до 12 апреля.
Решение связано со стремлением минимизировать риск распространения коронавируса в образовательных учреждениях.
Ранее Минпросвещения в связи с угрозой распространения коронавируса рекомендовало школам при необходимости перевести учеников на дистанционный режим обучения, а мэр Москвы Сергей Собянин наделил родителей учеников правом выбирать – отправлять детей на занятия или учиться дистанционно.
Напомним, в Алтайском крае официально подтвержденных фактов заражения коронавирусом нет. В России по данным на утро 18 марта зафиксировано 114 случаев заболевания. Смертельных исходов не зарегистрировано. Во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, из них более 7,1 тысячи умерли.
Комментарии
Ура. Три недели ребёнку не мучиться с этими погаными сумками и рюкзаками и не ходить по этой непролазной сибирской грязюке
Ура. в июне на 2 недели продлят школу..бггг
каникулы-это хорошо, но не сдвинется ли 4 четверть на эти "лишние" две недели на июнь...
Теперь возникает вторая проблема-как изолировать этих утырков от общества? Сейчас в тц и на улицу все попрутся.
Обязательно перенесут на июнь, утырков не пускать в общественные места.
надо вводить комендантский час
Амик, почему не блокируете откровенно оскорбительные комментарии? Что за безответственность!
18.03.2020 13:52
Гость
только конченый называет детей утырками
Уты́рок
Жалкий, никчёмный человек.
нормально все
в феврале болели, темпер 40 держался неделю. В крае объявляли карантин - на 3 недели школы, садики закрывали.
Это что было?
Короновирус в китае до нового года начался. Китайцев у нас полно. Совпадение?...
18.03.2020 13:05
- гость -
Тебя в Корее бы звали кон Чен ый
18.03.2020 14:15
- гость -
А какие они?