Среда, 18 Март, 14:41

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,89
€ 82,31
5°
Обь
3см +2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост-2020Изменение КонституцииПандемия коронавируса
Новости

С широко закрытыми глазами: как вирус повлияет на театры, кино и концерты на Алтае

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Многие учреждения культуры региона меняют формат работы, но закрываться не планируют
фото: Анна Зайкова

фото: Анна Зайкова

Режим повышенной готовности введут на территории Алтайского края. Власти региона пока не планируют из-за угрозы распространения коронавируса в ближайшее время вообще отменять массовые мероприятия. Сейчас в регионе нет ни одного случая заражения новым вирусом. По сведениям Минздрава, ситуация в целом хорошая и повода для паники нет. Однако заведениям сферы культуры рекомендовано на собственное усмотрение решать – переносить или отменять то или иное событие. При этом Минспорт края уже запретил на территории субъекта все соревнования, в том числе у детей. Как будут работать учреждения культуры в Алтайском крае из-за нового вируса, можно ли сходить в кино или на концерт – в нашем обзоре.

Влажная уборка и проветривание

Министр культуры региона Елена Безрукова в социальных сетях опубликовала обращение к жителям края, что из-за возможного распространения коронавируса вводятся дополнительные меры санитарной безопасности. Соответствующее распоряжение разослано во все учреждения сферы культуры края. Сотрудники музеев, театров и Домов культуры обязаны регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Необходимо проветривать залы. Также обязательным является контроль за состоянием сотрудников и учащихся в краевых образовательных учреждениях сферы культуры. Сотрудникам с симптомами болезни запрещается приходить на работу. Кроме того, приказ ограничивает выезды работников в командировки, за исключением особых случаев и по согласованию с Министерством культуры Алтайского края.

Как пояснила Елена Безрукова, поскольку заразившихся людей в регионе нет – запрещать что-то не имеет смысла. Но массовые мероприятия, намеченные на конец марта – начало апреля, будут перенесены на более позднее время.

"Оснований для переноса нет. Но мы принимаем дополнительные меры. Если ситуация изменится – мы вас предупредим", – сказала в обращении министр.

Дозаторы в туалете

Как сообщили в театре драмы, все мысли учреждения сейчас не столько о коронавирусе, как о долгожданной премьере. 20, 21 и 22 марта состоится показ спектакля "Случайные встречи", а отмены других постановок в ближайшее время не планируется. В театре разработали план, как минимизировать контакт зрителей с различными предметами. Дверные ручки, перила, сиденья пройдут обработку дезинфицирующими средствами. В туалетных комнатах дополнительно разместят дозаторы с антисептиком для рук. Медики уверяют, что это помогает.

В Молодежном театре Алтая работают в обычном режиме, но дополнительные меры безопасности введут по аналогии с театром драмы. В МТА 22, 27, 29 марта состоится премьера спектакля по мотивам русских народных сказок "Емеля". В весенние каникулы ожидается большое количество показов для школьников.

Не стал отставать и Алтайский государственный музыкальный театр. Там сейчас ведут активную подготовку к юбилейному концерту "Встречайте музыку", который пройдет 27, 28 и 29 марта.

В Алтайском государственном театре кукол "Сказка" сообщают, что принимают все необходимые меры профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Максимальная вместимость большого зала в театре составляет 130 человек, поэтому все спектакли, которые указаны в афише, состоятся. На 27 марта в театре запланирована премьера спектакля Online.

Кинотеатры работают, но фильмы все переносят

Что касается кинотеатров Алтайского края, то они также работают в штатном режиме. При этом днем ранее федеральный Минкульт посоветовал всем киносетям страны закрыть на время опасности коронавируса свои залы. Эксперты же уверены, что это может привести к миллиардным убыткам. Вопрос в том, что практически все голливудские студии отложили свои крупные релизы на осень. Так, уже отменена премьера нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", блокбастер студии "Марвел" "Черная вдова", а также девятая серия "Форсажа". Высока вероятность, что это не последний перенос, и фактически до лета жителям России не стоит ждать больших премьер.

Как сообщили amic.ru в сети кинотеатров "Киномир", сейчас принимаются дополнительные меры по дезинфекции помещений. Более подробный комментарий будет размещен на сайте сети.

Артисты отменяют гастроли

Из-за распространения инфекции по стране многие артисты отменяют свои гастроли. Как рассказали amic.ru в гастрольном агентстве "Лига-Арт", каждый день поступает новая информация о переносе выступлений. Так, уже отменены концерты в Барнауле Ирины Аллегровой, Тимы Белорусских и группы "Би-2".

"Мы ни в коем случае не можем рисковать здоровьем и безопасностью наших поклонников – поэтому мы переносим концерты в Иркутске, Красноярске, Томске, Новосибирске, Кемерове и Барнауле в связи с угрозой коронавируса. Все приобретенные на эти выступления билеты будут действительны на новые даты, которые мы огласим в ближайшие дни", – написали музыканты "Би-2" в социальных сетях.

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
14:30
Мэрия озвучила мнения горожан о музыке на барнаульском Арбате 1
14:16
С широко закрытыми глазами: как вирус повлияет на театры, кино и концерты на Алтае 0
14:08
"Пропал без вести в боях за Родину": история о вечно юном фронтовике Мите 0
13:54
Вечный бунтарь и провокатор. Что оставил после себя Эдуард Лимонов 3
13:41
Главу барнаульской компании судят за некачественные качели 2
13:29
Каникулы на три недели объявили во всех школах России 12
13:18
Путину рассказали о фейке про коронавирус в Алтайском крае 16
12:55
Мера вице-мэру. Сергей Демин ближайший месяц проведет в СИЗО Барнаула 5
12:47
Алтайский край вводит режим повышенной готовности из-за коронавируса 18
12:40
Бывший сибирский губернатор отсудил у Минфина 300 тысяч рублей 1
12:27
Карантин длиною в день. Бийский институт возобновил занятия 1
12:10
Язык российских законов признали в десять раз сложнее литературного 3
11:56
В Германии предложили снять с России санкции на фоне коронавируса 0
11:42
Власти Алтайского края продлят выплату за третьего ребенка до 2026 года 0
11:32
Что происходит в магазинах Барнаула на фоне паники из-за коронавируса 63
11:21
В Алтайском крае за изнасилование подруги осудят 19-летнего парня 0
11:08
Одеваемся к весне. В "Пионере" открылся новый отдел стильной одежды 0
10:56
Минкульт Алтайского края не стал отменять спектакли и постановки 0
10:46
Хочешь в Заксобрание – мой руки: антисептик появился на входе в алтайский парламент 8
10:30
Барнаул вошел в число лидеров по росту рынка нелегального табака 4
10:15
Алтайские компании вложат в экономику Новосибирска 4,5 млрд рублей 5
10:03
Есть идея для стартапа. В Финуниверситете прошел конкурс бизнес-проектов 0
09:52
Шесть лет "Крым наш". Может ли Украина вернуть полуостров и чем недовольны его жители 48
09:25
Назначена дата голосования по поправкам в Конституцию 31
09:04
Коронавирус выявили в 15 регионах России 11
08:49
Путина удивил рост цен на бензин в России 40
08:34
Как выглядит Петербург, когда в мире бушует коронавирус. Фоторепортаж
Спойлер: Северная столица все равно потрясающе красива
08:21
Не время умирать: в Алтайском Минздраве рассказали, как будут лечить от коронавируса 40
08:04
Россиянам советуют не продавать автомобили 8
07:47
Алтайский вице-премьер объяснил, угрожает ли коронавирус большому празднику на 9 мая 1
07:32
Один во Вселенной. Что принес человечеству космический подвиг Алексея Леонова 2
07:20
Дети могут быть переносчиками коронавируса 5
07:03
"Мы чувствуем ответственность". Почему бизнесмены занимаются благотворительностью 2
06:50
Уроженка Алтайского края назначена вице-президентом Сбербанка 14
06:37
Места, провести карантин в которых было бы раем 2
06:19
Открой в себе Скруджа Макдака. Куда вложить деньги во время кризиса  7
06:02
Дожди и мощный ветер будут царить в Алтайском крае 18 марта 1
00:28
Умер политик и писатель Эдуард Лимонов 29
23:31
18 марта военные перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
23:01
Умерла вдова Юрия Гагарина 0
22:38
Колесо "Газели" отпало на ходу и помяло две машины в Рубцовске 1
22:18
Алтай вошел в пятерку главных убежищ от коронавируса для туристов 3
21:52
МИД России приостановил выдачу виз иностранцам 0
21:01
В Алтайском крае прошла серия пикетов против поправок в Конституцию 24
20:37
Алтайскую компанию оштрафовали за выполнение одних работ под видом других 1
20:01
Чемпионат Европы по футболу отменили из-за коронавируса 0
19:37
Гашиш, героин, метадон. В Бийске полиция задержала наркоторговца 0
19:16
Россия отправит на Луну первый за 45 лет беспилотный аппарат 6
18:48
Жителей Алтайского края предупреждают о сильном ветре и дожде 0
18:11
Grelka Fest отменили из-за коронавируса 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.