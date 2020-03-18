С широко закрытыми глазами: как вирус повлияет на театры, кино и концерты на Алтае

Режим повышенной готовности введут на территории Алтайского края. Власти региона пока не планируют из-за угрозы распространения коронавируса в ближайшее время вообще отменять массовые мероприятия. Сейчас в регионе нет ни одного случая заражения новым вирусом. По сведениям Минздрава, ситуация в целом хорошая и повода для паники нет. Однако заведениям сферы культуры рекомендовано на собственное усмотрение решать – переносить или отменять то или иное событие. При этом Минспорт края уже запретил на территории субъекта все соревнования, в том числе у детей. Как будут работать учреждения культуры в Алтайском крае из-за нового вируса, можно ли сходить в кино или на концерт – в нашем обзоре.

Влажная уборка и проветривание

Министр культуры региона Елена Безрукова в социальных сетях опубликовала обращение к жителям края, что из-за возможного распространения коронавируса вводятся дополнительные меры санитарной безопасности. Соответствующее распоряжение разослано во все учреждения сферы культуры края. Сотрудники музеев, театров и Домов культуры обязаны регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Необходимо проветривать залы. Также обязательным является контроль за состоянием сотрудников и учащихся в краевых образовательных учреждениях сферы культуры. Сотрудникам с симптомами болезни запрещается приходить на работу. Кроме того, приказ ограничивает выезды работников в командировки, за исключением особых случаев и по согласованию с Министерством культуры Алтайского края.

Как пояснила Елена Безрукова, поскольку заразившихся людей в регионе нет – запрещать что-то не имеет смысла. Но массовые мероприятия, намеченные на конец марта – начало апреля, будут перенесены на более позднее время.

"Оснований для переноса нет. Но мы принимаем дополнительные меры. Если ситуация изменится – мы вас предупредим", – сказала в обращении министр.

Дозаторы в туалете

Как сообщили в театре драмы, все мысли учреждения сейчас не столько о коронавирусе, как о долгожданной премьере. 20, 21 и 22 марта состоится показ спектакля "Случайные встречи", а отмены других постановок в ближайшее время не планируется. В театре разработали план, как минимизировать контакт зрителей с различными предметами. Дверные ручки, перила, сиденья пройдут обработку дезинфицирующими средствами. В туалетных комнатах дополнительно разместят дозаторы с антисептиком для рук. Медики уверяют, что это помогает.

В Молодежном театре Алтая работают в обычном режиме, но дополнительные меры безопасности введут по аналогии с театром драмы. В МТА 22, 27, 29 марта состоится премьера спектакля по мотивам русских народных сказок "Емеля". В весенние каникулы ожидается большое количество показов для школьников.

Не стал отставать и Алтайский государственный музыкальный театр. Там сейчас ведут активную подготовку к юбилейному концерту "Встречайте музыку", который пройдет 27, 28 и 29 марта.

В Алтайском государственном театре кукол "Сказка" сообщают, что принимают все необходимые меры профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Максимальная вместимость большого зала в театре составляет 130 человек, поэтому все спектакли, которые указаны в афише, состоятся. На 27 марта в театре запланирована премьера спектакля Online.

Кинотеатры работают, но фильмы все переносят

Что касается кинотеатров Алтайского края, то они также работают в штатном режиме. При этом днем ранее федеральный Минкульт посоветовал всем киносетям страны закрыть на время опасности коронавируса свои залы. Эксперты же уверены, что это может привести к миллиардным убыткам. Вопрос в том, что практически все голливудские студии отложили свои крупные релизы на осень. Так, уже отменена премьера нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", блокбастер студии "Марвел" "Черная вдова", а также девятая серия "Форсажа". Высока вероятность, что это не последний перенос, и фактически до лета жителям России не стоит ждать больших премьер.

Как сообщили amic.ru в сети кинотеатров "Киномир", сейчас принимаются дополнительные меры по дезинфекции помещений. Более подробный комментарий будет размещен на сайте сети.

Артисты отменяют гастроли

Из-за распространения инфекции по стране многие артисты отменяют свои гастроли. Как рассказали amic.ru в гастрольном агентстве "Лига-Арт", каждый день поступает новая информация о переносе выступлений. Так, уже отменены концерты в Барнауле Ирины Аллегровой, Тимы Белорусских и группы "Би-2".

"Мы ни в коем случае не можем рисковать здоровьем и безопасностью наших поклонников – поэтому мы переносим концерты в Иркутске, Красноярске, Томске, Новосибирске, Кемерове и Барнауле в связи с угрозой коронавируса. Все приобретенные на эти выступления билеты будут действительны на новые даты, которые мы огласим в ближайшие дни", – написали музыканты "Би-2" в социальных сетях.