"Барнаулкапстрой" начинает устранять недостатки в доме на Павловском тракте

"Барнаулкапстрой" начал достраивать многоэтажный жилой дом на Павловском тракте, 291. Об этом главе города Вячеславу Франку сообщил новый директор компании Сергей Шумов.

Как отмечает пресс-центр мэрии, 16 марта комиссия определила объем доработок на проекте. В число экспертов вошли члены комитета по строительству и архитектуре города, представители "Барнаулкапстроя" и субподрядчики, которые и будут устранять недостатки.

По словам Шумова, предприятие работает в штатном режиме, компания собирается выполнить все взятые обязательства перед партнерами. На данный момент работы на объекте уже идут. Строительство планируется завершить в июне 2020 года.

Напомним, что 25 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора "Барнаулкапстроя" Александра Канакова. Его подозревают в получении крупной взятки. После этого главой компании назначили Сергея Шумова.

Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении вице-мэра Сергея Демина, которого обвинили в получении взятки за покровительство "Барнаулкапстроя". На данный момент чиновник находится в СИЗО.