Выяснилось, сколько должен был получить Демин за покровительство "Барнаулкапстроя"

Заместитель главы Барнаула Сергей Демин должен был получить в общей сложности 15 млн рублей за покровительство АО СЗ "Барнаулкапстрой". Об этом сообщают в Следственном комитете Алтайского края.

Как уже писал amic.ru, Демин успел получить от некоего бизнесмена 2,9 млн рублей. Чиновника задержали. В среду, 18 марта, Октябрьский районный суд Барнаула принял решение поместить вице-мэра в СИЗО на один месяц.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора АО СЗ "Барнаулкапстрой" Александра Канакова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Предполагается, что он получил от директора одной из фирм Барнаула около трех миллионов рублей. За это Канаков поручил подчиненным беспрепятственно проводить приемку выполненных работ по договору подряда и строительства.