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Ярмарки и "Наурыз" отменили в Горно-Алтайске

, ИА "Амител"
Меры приняли для защиты от угрозы распространения коронавируса
Фото: gornoaltaysk.ru

Фото: gornoaltaysk.ru

Празднование "Наурыза" и традиционные ярмарки отменили в Горно-Алтайске, информирует пресс-служба мэрии республиканской столицы.

Мероприятия изначально запланировали на 21 и 22 марта. Но позднее государственный санитарный врач РФ Анна Попова издала постановление "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", что и стало главной причиной отмены.

Как ранее писал amic.ru, глава Республики Алтай Олег Хорохордин из-за угрозы Covid-19 дал указание отменить все массовые мероприятия в регионе и призвал население временно отказаться от путешествий, в том числе и по России.

Наурыз – праздник Нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Считается, что он олицетворяет не только весеннее обновление, но и дружбу, любовь и плодородие.

Согласно поверьям, в этот день народ избавлялся от зимних тягот, радовался за благополучие и сохранность скота. К празднику все дома приводятся в порядок, люди мирятся и стараются прекратить все ссоры.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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