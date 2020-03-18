Ярмарки и "Наурыз" отменили в Горно-Алтайске

Празднование "Наурыза" и традиционные ярмарки отменили в Горно-Алтайске, информирует пресс-служба мэрии республиканской столицы.

Мероприятия изначально запланировали на 21 и 22 марта. Но позднее государственный санитарный врач РФ Анна Попова издала постановление "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", что и стало главной причиной отмены.

Как ранее писал amic.ru, глава Республики Алтай Олег Хорохордин из-за угрозы Covid-19 дал указание отменить все массовые мероприятия в регионе и призвал население временно отказаться от путешествий, в том числе и по России.

Наурыз – праздник Нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Считается, что он олицетворяет не только весеннее обновление, но и дружбу, любовь и плодородие.

Согласно поверьям, в этот день народ избавлялся от зимних тягот, радовался за благополучие и сохранность скота. К празднику все дома приводятся в порядок, люди мирятся и стараются прекратить все ссоры.