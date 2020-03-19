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Только спокойствие. Психолог рассказал, чем опасна массовая истерия и как ее избежать

, ИА "Амител"
Как сохранить присутствие духа, если кажется, что весь мир сошел с ума
В магазине / Фото: ridus.ru

В магазине / Фото: ridus.ru

Россияне, обеспокоенные ситуацией с коронавирусом, атаковали магазины и сметают с полок не только антисептические средства, но и продукты: крупы, макароны, замороженные полуфабрикаты. Люди опасаются, что из-за карантина и закрытия границ возникнет дефицит продуктов, и стараются закупиться впрок. На лицо – массовая истерия, которая ни к чему хорошему не приведет, утверждают психологи. Почему паниковать вредно и как сохранить присутствие духа, если кажется, что весь мир сошел с ума, amic.ru рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии АлтГУ Светлана Даренских.

Все хорошо в меру

Чувство тревоги естественно для каждого человека и даже необходимо, говорит Светлана Даренских. Оно помогает нам не совершать необдуманные поступки, беречь себя и близких.

"Идти на красный свет и не бояться, это нездоровое состояние", – говорит психолог. Однако массовая истерия, на пороге которой мы оказались из-за пандемии коронавируса, вредит нам же самим.  

"Массовая паника опасна именно импульсивными действиями, когда "сносятся" магазины, скупаются все товары. Эту ситуацию невозможно контролировать. Мы становимся загнанными, замкнутыми, начинаем подозревать каждого, кто чихнул и кашлянул. Это ненормально. Кроме того, когда человек длительное время испытывает чувство тревоги, это опасно для его здоровья. Важно всегда объективно оценивать ситуацию и обстановку, насколько актуален этот массовый страх в обществе", – отмечает Даренских.

Особенно подвержены панике пожилые люди. Именно они часто приобретают все "про запас", а в такой ситуации тем более.

"Люди старшего возраста не всегда имеют доступ к объективной информации и могут отличить правду от слухов, предположений. С возрастом чувство тревожности у многих возрастает из-за всего случившегося в жизни: ухода близких людей, каких-то неприятных происшествий. И именно они часто скупают гречку и макароны, ведь в своей жизни они уже сталкивались с лишениями и дефицитом", – говорит Даренских.

Не паника, а забота

Пока нет никаких объективных причин, чтобы переживать, паниковать и набегом "брать" магазины, отмечает психолог. В Алтайском крае и ближайших к нам регионах (кроме Кемеровской области) заболевших не выявлено. А меры, которые сейчас предпринимают власти, нужно рассматривать не как причину для паники, а как заботу.

"Все, что сейчас предпринимают власти в России и Алтайском крае, это способы нас обезопасить. Когда нам мама в детстве говорила надеть шарф, она же думала не о том, что мы обязательно заболеем, а о том, как сохранить наше здоровье. Чувствуете разницу? Вот и в данном случае все меры нужно рассматривать как заботу о населении, как способ оградить людей от этого заболевания", – отмечает психолог.

Если же вы все-таки ощущаете тревогу и боитесь заразиться коронавирусом, выполняйте элементарные правила, которые рекомендуют медики: чаще мойте руки, соблюдайте личную гигиену, избегайте мест массового скопления людей.

"Это то, что обычно рекомендуют специалисты во время любой эпидемии гриппа и ОРВИ. Но тогда мы все это воспринимаем спокойно. Вот и сегодня нужно действовать так же", – говорит Светлана Даренских.

Как не поддаться истерии

Психолог советует как можно чаще "переключаться и отвлекаться", особенно если в коллективе и в кругу друзей обсуждают, какие антисептические средства купить и сколько килограммов гречки сегодня унести домой.

"Перестаньте намеренно искать информацию по телевизору и в интернете о распространении вируса, переводите тему, когда речь заходит об эпидемии, отвлекайтесь, общайтесь с теми людьми, которые настроены оптимистично. И сами старайтесь не падать духом и быть в хорошем настроении. Доказано, что такие люди меньше подвержены стрессу, тревоге, и даже болезни их обходят стороной", – подчеркивает специалист.

Но если ваше состояние из тревоги переросло панику, вы потеряли сон, аппетит, постоянно звоните родным и близким, пора обращаться за помощью. "Позвоните по телефону доверия или сходите на консультацию к психологу. Так вы сможете выйти из состояния, в которое сами себя загнали", – говорит Светлана Даренских.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.03.2020 08:43
- гость -

"...В Алтайском крае и ближайших к нам регионах (кроме Кемеровской области) заболевших не выявлено..."

Надо же, статья как опоздала. Вот уже и в Новосибирске выявлен коронавирус. Продолжаем делать вид, что нас это не касается.

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