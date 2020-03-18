На любимом курорте россиян выросли продажи недвижимости

В Турции взлетели продажи жилья. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на информацию от Anadolu Agency.

По сравнению с прошлым годом количество сделок выросло почти на 50%. При этом доля покупателей из других стран увеличилась на 20%. Иностранцы приобрели почти 4000 единиц жилья.

Чаще всего иностранцев интересует недвижимость в Стамбуле (половина всех сделок), в Анталье и Анкаре. Россияне приобрели 256 лотов – это 6% от всех сделок, а чаще всего жилье покупают иранцы (18%).

Однако власти ожидают спада на рынке недвижимости в ближайшее время из-за коронавируса. Известно, что стоимость жилья в Турции упала почти на 2%.

Ранее amic.ru сообщал, что на фоне падения рубля барнаульцы начали массово скупать недвижимость. Это можно объяснить желанием горожан выгодно вложить сбережения.