Барнаульцу грозит пять лет колонии за кражу сувенирного меча у знакомого

Полицейские задержали подозреваемого в краже сувенирного меча у 57-летнего жителя Барнаула, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый неоднократно бывал в гостях у знакомого и пожелал завладеть понравившимся сувениром в форме меча с графическими узорами.

Понимая, что законным путем предмет получить не удастся, он отважился на кражу.

Дождавшись, когда хозяин покинет дом, 35-летний барнаулец пробрался в дом через окно на кухне и похитил сувенирный меч.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Горожанину грозит до пяти лет колонии за кражу с незаконным проникновением в жилище.