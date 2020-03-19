Производство автомобилей в России сократилось на 12%

За первые два месяца 2020 года автомобилей выпустили меньше, чем за тот же период 2019. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Согласно исследованию, в феврале произвели почти 118 тысяч авто – это на 12% меньше прошлого года. Причем спад затронул все отрасли автомобилестроения – меньше выпускают и легковых, и грузовых автомобилей.

Как уже сообщал amic.ru, президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Моисеев заявил, что производители будут поднимать цены на автомобили из-за падения стоимости нефти. Сам процесс повышения стоимости будет поэтапным, а потому резкого роста ждать не стоит.

Ранее эксперты рассказали, почему в этом году не нужно торопиться с продажей своего автомобиля.