На фоне резкого падения рубля, а также страха перед карантином и коронавирусом россияне стараются закупить продукты "про запас". Это уже привело к появлению панических настроений и очередей в супермаркетах. Причем подобные явления фиксируют практически во всех регионах России. Не стал исключением и Алтайский край. Жители Барнаула публикуют в соцсетях фото опустевших полок с крупами, туалетной бумагой, средствами дезинфекции и т.п. Что происходит с товарами на самом деле и стоит ли ждать дефицита в ближайшие месяцы amic.ru рассказали представители крупных торговых сетей.

Все под контролем. Можно не бояться

В "Ленте" не заметили "взрывного спроса" на какие-либо товары в своих магазинах. "Есть небольшое увеличение интереса покупателей к товарам с длительным сроком хранения, моющим средствам, средствам гигиены, но значения находятся в пределах нормы", – сказал представитель компании.

О том, что все находится в пределах нормы, сообщили amic.ru и в "Магните": "Мы видим определенный рост спроса на продукты питания длительного хранения, но ажиотажа и нехватки товаров нет. Ситуации с поставками полностью под контролем. Ведутся закупки, держится увеличенный запас базовой продукции, на складах сформированы резервы продуктов питания (в первую очередь, бакалеи), средств личной гигиены, бытовой химии", – заявили в торговой сети.

Тем не менее ранее ретейлер предупреждал о возможных рисках для поставок товаров из тех стран, где активно распространился коронавирус.

Консервы и гречка про запас

В пресс-службе "Ашана" отметили повышенную покупательскую активность в России. В компании отмечают, что продажи мясных консервов и гречневой крупы выросли в два раза, макарон, сахара и рыбных консервов – в 1,5 раза, туалетной бумаги – на 40%. Однако волноваться не о чем – запасы товаров перекрывают любую потребность, уверяют в компании.

В Metro не стали скрывать, что покупатели несколько дней назад наблюдали полупустые полки в магазине, но заявили, что это связано не с дефицитом товаров, а с паническими настроениями граждан. Бороться с этим сеть собирается увеличивая количество поставляемой продукции и скорость доставки: "Стремление скупить все возможное "про запас" усложняет ситуацию. Мы столкнулись c новым временным вызовом – с необходимостью еще быстрее доставлять товары в магазины и пополнять полки. В числе уже предпринятых мер – наращивание объема заказов продуктов увеличенного спроса более чем в пять раз. Вместе с тем мы хотели бы попросить людей не поддаваться общественной панике".

Представитель X5 Retail Group (сеть "Пятерочка") также сообщил, что в некоторых магазинах компании сейчас наблюдается повышенный спрос на отдельные товары, поэтому Х5 налаживает дополнительные поставки в магазины со своих распределительных центров во всех регионах: увеличивает объем партий и частоту пополнения полок. Но это может занять чуть больше времени, чем обычно.

Никаких ограничений

Сеть супермаркетов "Ярче" опровергла гуляющую в интернете информацию о том, что в ее магазинах действует жесткое ограничение по продажам отдельных категорий продуктов. Речь идет о тех группах товаров, которые потенциально могли "перехватить" оптовики. Ретейлер пояснил, что подобные ограничения на некоторые акционные позиции действуют еще с 2018 года и никак не связаны с коронавирусом.

Никакого дефицита в ближайшее время

Продукции на складах хватит как минимум на два месяца, заверил amic.ru представитель "Мария Ра" – одной из крупнейших торговых сетей в Алтайском крае.

Собеседник отметил, что на данный момент действительно отмечается повышенный спрос на ряд товаров, который, впрочем, нельзя назвать критическим или ажиотажным.

"Запаса продуктов на складах достаточно, просто его не всегда сразу успевают выложить сотрудники. Сейчас у нас определен график завоза продукции, который сложился исходя из анализа стабильного потребительского спроса. Но есть возможность пересмотреть график поставок и переориентировать персонал на выкладку популярных групп товаров, в числе которых крупы эконом-сегмента и так далее", – сообщили в сети.

Президент просит не бояться

Кстати, даже президент РФ Владимир Путин 17 марта посоветовал россиянам не впадать в панику и перестать массово закупать продукты "про запас", чтобы не тратить деньги зря. Об этом глава государства сказал во время отчета премьера Михаила Мишустина, который сообщил, что правительство постоянно мониторит цены на продукты в российских магазинах. Власти следят, чтобы недобросовестные продавцы не начали необоснованно завышать стоимость, пользуясь ситуацией.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании 16 марта поручил регионам обеспечить запасы основных категорий продуктов на два месяца и возможность дополнительного увеличения производства в сжатые сроки.

Не подходи ко мне на метр

Минпромторг дал указания торговым точкам, как максимально обезопасить покупателей, которые приходят в магазины во время распространения вируса. Ведомство разослало письма в торговые точки с просьбой уделять особое внимание дезинфицированию дверных ручек и тележек. Необходимо следить, чтобы покупатели стояли в очереди на расстоянии не менее метра друг от друга.

Онлайн-покупки рулят

Тем временем, судя по социологическим исследованиям, россияне все чаще выбирают формат онлайн-покупок, чтобы избежать очередей и контакта с потенциально заболевшими.

А также перестают ходить в кафе и рестораны, отдавая предпочтение сервисам доставки готовой еды.