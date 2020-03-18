Изыскательные работы начались на месте строительства корпуса АГУ в Барнауле

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Изыскательные работы уже два дня идут на месте сквера на площади Сахарова в Барнауле, где в будущем будет расположен новый корпус Алтайского государственного университета. На месте находится инженерно-изыскательная техника. Специалисты изучают структуру почвы на данном участке города. Об этом amic.ru сообщили сами работники геодезической службы.

В пресс-службе университета же сообщили, что не владеют информацией о работах на участке. Более подробный комментарий в вузе готовы дать только через запрос, но там напомнили, что сейчас даже нет проекта будущего корпуса. Он может появиться только в 2021 году. К строительству, если проект будет одобрен на градостроительном комитете, приступят в ближайшие пять лет.

Напомним, что возвести здание планируют на месте небольшого зеленого сквера рядом с площадью Сахарова по адресу ул. Димитрова, 66. При этом придется вырубить всего 15 кленов. Взамен внутри корпуса появится большой зимний сад. На крыше планируют обустроить небольшой парк со смотровой площадкой. В вузе уверяют, что катастрофически не хватает учебных аудиторий. При этом строить в другом месте нет возможности – у университета нет в собственности другой земли. Федеральные власти же готовы выделить деньги под строительство корпуса.

Многие архитекторы и общественники высказали опасения, что корпус нарушит архитектурный ансамбль площади Сахарова. Так, историк Данил Дегтярев опубликовал петицию против строительства корпуса, где он лично просит губернатора Виктора Томенко запретить вузу строить здание.

В классическом университете на это заявили, что еще в 90-х годах было принято решение строить корпус именно там. И его одобрил лично бывший мэр Барнаула Владимир Баварин.

Позже в интервью amic.ru ректор вуза Сергей Бочаров назовет сквер рядом с корпусом "Д" "местом, где барнаульцы справляют нужду".