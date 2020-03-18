Изыскательные работы начались на месте строительства корпуса АГУ в Барнауле

Фото: amic.ru
Изыскательные работы уже два дня идут на месте сквера на площади Сахарова в Барнауле, где в будущем будет расположен новый корпус Алтайского государственного университета. На месте находится инженерно-изыскательная техника. Специалисты изучают структуру почвы на данном участке города. Об этом amic.ru сообщили сами работники геодезической службы.
В пресс-службе университета же сообщили, что не владеют информацией о работах на участке. Более подробный комментарий в вузе готовы дать только через запрос, но там напомнили, что сейчас даже нет проекта будущего корпуса. Он может появиться только в 2021 году. К строительству, если проект будет одобрен на градостроительном комитете, приступят в ближайшие пять лет.
Напомним, что возвести здание планируют на месте небольшого зеленого сквера рядом с площадью Сахарова по адресу ул. Димитрова, 66. При этом придется вырубить всего 15 кленов. Взамен внутри корпуса появится большой зимний сад. На крыше планируют обустроить небольшой парк со смотровой площадкой. В вузе уверяют, что катастрофически не хватает учебных аудиторий. При этом строить в другом месте нет возможности – у университета нет в собственности другой земли. Федеральные власти же готовы выделить деньги под строительство корпуса.
Многие архитекторы и общественники высказали опасения, что корпус нарушит архитектурный ансамбль площади Сахарова. Так, историк Данил Дегтярев опубликовал петицию против строительства корпуса, где он лично просит губернатора Виктора Томенко запретить вузу строить здание.
В классическом университете на это заявили, что еще в 90-х годах было принято решение строить корпус именно там. И его одобрил лично бывший мэр Барнаула Владимир Баварин.
Позже в интервью amic.ru ректор вуза Сергей Бочаров назовет сквер рядом с корпусом "Д" "местом, где барнаульцы справляют нужду".
Комментарии
чё за враньё опять??!! каие тока 15 клёнов? Где забор стройки будет? вот что внутри там всё засрут!!!! И это на долго!!! Угробят кучу территории на долгие года! Стопудово забор и часть димитрова захватит и часть соца и часть аллеи!
все делают чтоб с плашади убрать массовые мероприятия, затем гостиницу построят, а то что улица узкая по стондарту "красной линии" не проходит нечего страшного.
всё таки дурачки в университете, ни чего кроме стройки для воровства бабла придумать не смогли, ну позорище прям )
А кто сказал вообще, что это для строительства корпуса? Обыкновенная изыскательская работа. Это может вообще для кадастра или еще чего там. Опять нагнетают хайп смишники. Мало коронавируса давай еще эту тему реанимируем. Дайте спокойно пожить пока непонаехали носители вируса из за пределов АК!!!
Начало превращения свободного участка земли в кусок г...на.
То что у агу есть - этого достаточно. Какое образование там дают и этого много.
Могли бы бывший рапш купить и там разместиться. Но на стройке несколько лет Хорошо поживут фирмы нужных людей.
Что и требовалось доказать. Власти сделают так, как им выгодно. Вот и вся свобода слова и свобода волеизъявления масс.
Волеизъявляйся, все равно никто тебя не услышит.
18.03.2020 16:18
АБОРИГЕН
Если бы, дак ещё и кучи окружающего пространства.
Забрать бы надо городу этот участок у университета. На этом бы все "хотелки" и закончились.