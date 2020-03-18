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Колледжи и детсады Алтайского края продолжат работу в каникулы

, ИА "Амител"
Школьники будут отдыхать до 1 апреля, а затем полмесяца учиться дистанционно
Фото: gov39.ru

Фото: gov39.ru

Министерство образования и науки Алтайского края проинформировало население, что детсады и колледжи продолжают работу в штатном режиме. Соответствующую информацию разместили в Instagram в аккаунте регионального правительства.  

Согласно плану ведомства, образовательные и детские дошкольные учреждения будут проводить занятия в соответствии с заранее утвержденным расписанием.

23 марта школьники уйдут на недельные каникулы, затем до 12 апреля будут учиться дистанционно, а ссузы и детские сады продолжат функционировать.Несмотря на это, родители по заявлению могут оставить ребенка дома, если считают нужным.

Однако если ситуация с коронавирусом в регионе ухудшится, то режим работы учреждений пересмотрят, уточнили в пресс-службе Минобрнауки. Кроме того, ведомство рекомендует воздержаться от выезда детей за пределы края для участия в международных конкурсах и соревнованиях.

Напомним, в Алтайском крае официально подтвержденных фактов заражения коронавирусом нет. В России по данным на утро 18 марта зафиксировано 114 случаев заболевания. Летальных исходов нет. Во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек. Из них более 7,1 тысячи погибли.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.03.2020 16:38
- гость -

Так вы определитесь уже: у школьников каникулы будут до 12 апреля или обычные каникулы а потом две недели дистанционки? в двух соседних новостях пишите разные факты.
Не знаете - так уточните в пресс-службах соответствующих.
Журналисты такие журналисты

18.03.2020 16:54
Вирус

Что за заголовок? Вы чего там с температурой что ли ?

18.03.2020 17:13
- гость -

Больные.

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