Колледжи и детсады Алтайского края продолжат работу в каникулы

Министерство образования и науки Алтайского края проинформировало население, что детсады и колледжи продолжают работу в штатном режиме. Соответствующую информацию разместили в Instagram в аккаунте регионального правительства.

Согласно плану ведомства, образовательные и детские дошкольные учреждения будут проводить занятия в соответствии с заранее утвержденным расписанием.

23 марта школьники уйдут на недельные каникулы, затем до 12 апреля будут учиться дистанционно, а ссузы и детские сады продолжат функционировать.Несмотря на это, родители по заявлению могут оставить ребенка дома, если считают нужным.

Однако если ситуация с коронавирусом в регионе ухудшится, то режим работы учреждений пересмотрят, уточнили в пресс-службе Минобрнауки. Кроме того, ведомство рекомендует воздержаться от выезда детей за пределы края для участия в международных конкурсах и соревнованиях.

Напомним, в Алтайском крае официально подтвержденных фактов заражения коронавирусом нет. В России по данным на утро 18 марта зафиксировано 114 случаев заболевания. Летальных исходов нет. Во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек. Из них более 7,1 тысячи погибли.