Колледжи и детсады Алтайского края продолжат работу в каникулы

Министерство образования и науки Алтайского края проинформировало население, что детсады и колледжи продолжают работу в штатном режиме. Соответствующую информацию разместили в Instagram в аккаунте регионального правительства.
Согласно плану ведомства, образовательные и детские дошкольные учреждения будут проводить занятия в соответствии с заранее утвержденным расписанием.
23 марта школьники уйдут на недельные каникулы, затем до 12 апреля будут учиться дистанционно, а ссузы и детские сады продолжат функционировать.Несмотря на это, родители по заявлению могут оставить ребенка дома, если считают нужным.
Однако если ситуация с коронавирусом в регионе ухудшится, то режим работы учреждений пересмотрят, уточнили в пресс-службе Минобрнауки. Кроме того, ведомство рекомендует воздержаться от выезда детей за пределы края для участия в международных конкурсах и соревнованиях.
Напомним, в Алтайском крае официально подтвержденных фактов заражения коронавирусом нет. В России по данным на утро 18 марта зафиксировано 114 случаев заболевания. Летальных исходов нет. Во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек. Из них более 7,1 тысячи погибли.
Комментарии
Так вы определитесь уже: у школьников каникулы будут до 12 апреля или обычные каникулы а потом две недели дистанционки? в двух соседних новостях пишите разные факты.
Не знаете - так уточните в пресс-службах соответствующих.
Журналисты такие журналисты
Что за заголовок? Вы чего там с температурой что ли ?
Больные.