Евро обновил четырехлетний рекорд

После открытия Московской биржи в среду, 18 марта, курс доллара и евро вновь пошел вверх. Так, американская валюта поднялась до 77,5 рубля, а курс евро достиг 85 рублей, после опустившись до 84. В последний раз так сильно курс поднимался четыре года назад – также на фоне падения стоимости нефти.

Обвал рубля начался 6 марта после развала сделки ОПЕК+. Тогда Россия отказалась от предложения по снижению объемов добычи нефти. После этого стоимость нефти Brent начала падать и на данный момент достигла 29,52 доллара за баррель, также обновив четырехлетний минимум.

Финансовая ситуация осложнилась по всему миру. Так, 13 марта американская фондовая биржа закрылась с крупнейшим с 1987 года падением.