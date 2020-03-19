От смартфона до водонагревателя. В "Пионере" открылся дискаунтер электроники

В торгово-развлекательном центре "Пионер" открылся магазин бытовой техники "Ситилинк". Отдел расположен на третьем этаже в правой торговой галерее.

"Ситилинк" – российская сеть электронных дискаунтеров. Здесь представлено более 700 мировых брендов и 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию. Также "Ситилинк" предоставляет ряд полезных услуг, таких как сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, цифровые услуги.

Магазины "Ситилинк" оборудованы терминалами для самостоятельного оформления заказов, кассами оплаты и окнами выдачи товаров. Сall-центр компании работает семь дней в неделю и оказывает круглосуточную поддержку покупателям.

ТРЦ "Пионер"

Адрес: г. Барнаул, Ленина проспект, 102В

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