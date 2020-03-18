Путин: 70% россиян относятся к среднему классу

Владимир Путин заявил, что 70% россиян принадлежат к среднему классу. Об этом президент рассказал в интервью агентству ТАСС, объяснив, что к среднему классу относятся все жители страны, которые получают более 1,5 МРОТ.
Подобной методикой расчета пользуется Всемирный Банк. Путин напомнил, что сейчас МРОТ установлен на уровне чуть выше 11 тысяч рублей, и значит средним классом можно считать всех, кто зарабатывает более 17 тысяч. По словам главы государства, в стране таких много – более 70%.
Путин уточнил, что в каждой стране средний класс разный, поэтому сравнивать жителей России с жителями других развитых стран неправильно. По словам главы государства, укрепление среднего класса и повышение его доходов – важная задача властей.
Комментарии
господи, за что нам все это???
тоесть кому хватает на жкх и доширак -средний класс, хренасе.
Кому на одежду и колбасу/сыр остаётся - ваще олигархи
все 70 в долгах как в шелках
сейчас на 80-100 в месяц жить уже напряжно
17:40
- гость -
господи, за что нам все это???
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Он мстит за своё детство.
я лично себя причисляю к малоимущим уже.
В США средний класс это с доходом 90-180 тысяч долларов в год. Т.е. на наши в месяц где то от 500 000 руб. Какие то разные средние классы.
интересно
свыше 17 тысяч- это и 20 и 200
как считать то? всех средним классом?((
в россии средний класс это только депутаты ГД
А ктож тогда нищие ?
скажите какому-нибудь немцу, что человек получающий 200 евро в России считается средним классом ))))))))) позор
Приходи 22-го голосуй, чтоб и дальше так было.
Но я думаю, отменят.
При этом в размерах заработный платы Сечена и иже с ним, он ориентируется именно на зарубежных партнёров. Какие-то двойные стандарты
ЧЕГООООО??!!!!! у 70% доход 30т..р. - это беженцу из Сирии в ФРГ на сигареты
Он в курсе, что за последнее время 17 т.р. стали значить несколько меньше?
Да у него маразм похлеще, чем у Лёни Брежнего. Скоро сопли начнёт жевать в телевизоре.
За что вам все это?
За шапкозакидательский имперский ура-патриотизм например.
"Путин уточнил, что в каждой стране средний класс разный, поэтому сравнивать жителей России с жителями других развитых стран неправильно"
Мы второго сорта?
Эээ ребята... Хитрющий президент... Хитрющий и дальновидный... За рубежом средний класс - основной плательщик налогов.. Всем все ясно??? С нищих будут драть три шкуры...
18.03.2020 18:12
Охренеть
Да у него маразм похлеще, чем у Лёни Брежнего. Скоро сопли начнёт жевать в телевизоре.
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Мне кажется, что "жевание соплей" - это вопрос технологий. Если бы не современные средства омоложения, многие известные люди выглядели бы на свой возраст и ни у кого не было бы сомнений. Но сейчас "натянутые барабаном" лица вводят в заблуждение. Поддержание внешнего вида "около 50 " не делает человека моложе на 20 лет. Когнитивные нарушения не скрыть.
Совсем в разнос пошел!