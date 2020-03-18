Путин: 70% россиян относятся к среднему классу

Владимир Путин заявил, что 70% россиян принадлежат к среднему классу. Об этом президент рассказал в интервью агентству ТАСС, объяснив, что к среднему классу относятся все жители страны, которые получают более 1,5 МРОТ.

Подобной методикой расчета пользуется Всемирный Банк. Путин напомнил, что сейчас МРОТ установлен на уровне чуть выше 11 тысяч рублей, и значит средним классом можно считать всех, кто зарабатывает более 17 тысяч. По словам главы государства, в стране таких много – более 70%.

Путин уточнил, что в каждой стране средний класс разный, поэтому сравнивать жителей России с жителями других развитых стран неправильно. По словам главы государства, укрепление среднего класса и повышение его доходов – важная задача властей.