Движение большегрузов ограничат на месяц по трассам Алтайского края

Временное ограничение на движение большегрузных автомобилей вводят в Алтайском крае с 1 апреля, сообщает пресс-служба "Алтайавтодора". Оно будет действовать до 30 апреля на трассах регионального и межмуниципального значения.

Данная мера необходима для обеспечения сохранности дорог при неблагоприятных весенних погодных условиях. Запрет касается транспортных средств с превышением временно установленной допустимой нагрузки на ось в 6 тонн.

Временное ограничение движения в весенний период не будет распространяться на:

международные перевозки грузов;

пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

перевозки пищевых продуктов, сырого молока, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семян, удобрений, почты и почтовых грузов;

перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;

транспортировку дорожно-эксплуатационной и дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

движение транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Для информирования водителей на дорогах региона установлены соответствующие дорожные знаки и знаки дополнительной информации. После окончания срока действия ограничения их демонтируют.