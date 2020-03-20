В Конституцию РФ вносят 206 поправок. Вот только на общероссийском голосовании 22 апреля нам не дадут высказаться по каждому изменению отдельно. Голосуем "пакетом": или сразу за все поправки или сразу против всех. Но даже если бы в бюллетень включили две сотни пунктов, простому человеку все равно их не "переварить". Портал amic.ru разобрался, что вносят "для галочки", а что по-настоящему значимо. Мы тоже не будем описывать все 206 поправок, выберем самые интересные.
Про "социалку": Все, чтобы вы пришли на голосование
Поправка: МРОТ должен быть не менее величины прожиточного минимума, индексация пенсий – не реже одного раза в год, а еще в основном законе прописывают обязательное социальное страхование, адресную социальную поддержку граждан, индексацию социальных пособий и иных социальных выплат.
Ее значение: По сути, все эти изменения можно было бы записать в федеральные законы. Зачем это нужно в Конституции? Во-первых, так власть закрепляет принцип социального государства, что раньше было на уровне декларации. Во-вторых, это действительно не позволит чиновникам в любой ситуации заморозить индексацию. А в-третьих, все это нужно, чтобы вы пришли 22 апреля на избирательные участки. Ну кто выступит против индексации пенсии или роста минимальной заплаты? А уж что там еще власть меняет – это уже второе дело.
Про президента: Путин остается
Поправка: Уходит слово "подряд" в формулировке "одно и то же лицо не может занимать должность более двух сроков подряд".
Ее значение: Теперь президент сможет быть у власти всего лишь два срока, даже если между ними был перерыв. Это "задел" на будущее и Путина он не коснется. Следующий правитель будет ограничен по срокам (если он потом так же не перепишет Конституцию).
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Поправка: Для тех, кто ранее был президентом, все поправки действуют без учета предыдущих сроков.
Ее значение: А вот это как раз про Путина (так называемое "обнуление"). Сейчас он занимает пост президента уже в четвертый раз (полномочия до 2024 года). И потом он сможет баллотироваться еще дважды, то есть быть у власти максимум шесть сроков: c 2010-го (с перерывом на 2008-2012) по 2036 год.
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Поправка: Президент после окончания полномочий или отставки обладает неприкосновенностью. Лишить ее может только Совфед после официального обвинения Госдумы в измене или тяжком преступлении.
Ее значение: Неприкосновенность не дает права привлечь даже бывшего президента к уголовной, административной ответственности, задержать, арестовать, принудительно доставить для составления протокола или дачи свидетельских показаний, обыскивать, досматривать и так далее. Это можно воспринимать как "золотой парашют". Но смысл тут более глубокий: защита гостайны и бывшего президента, который носит ее "в своем сердце". Такая норма есть во многих странах, а в России до сих пор не была четко прописана.
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Поправка: Ужесточают требования к кандидатам. Президентом может стать гражданин России, который прожил в стране не менее 25 лет (а было не менее 10 лет), не имеет иностранного гражданства или вида на жительство, счетов и вкладов в иностранных банках.
Ее значение: Национализация элит в действии ("нам чужого не надо"). Россия в очередной раз подчеркивает свою независимость и самостоятельность на мировой арене.
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Поправка: Президент после ухода с поста или отставки может быть членом Совета Федерации пожизненно.
Ее значение: Этот вариант – запасной аэродром для главы государства (но не конкретно для Путина), если другой более статусной и ресурсной должности не будет. У сенаторов зарплата более 450 тысяч рублей в месяц и неприкосновенность, да и работа "не пыльная". И это элемент баланса власти: даже если ты перестанешь быть президентом, то еще можешь послужить стране.
Про целостность и суверенитет: Россия у себя одна такая
Поправка: В России могут быть созданы федеральные территории.
Ее значение: Это дает право федералам выделить какую-то территорию из зоны ответственности регионов или муниципалитетов, чтобы управлять ею напрямую, если местные чиновники не справляются. Например, Байкал. Экологическая катастрофа для самого глубокого озера в мире когда-нибудь станет настолько серьезной, что разрешить ситуацию сможет только самый высший уровень власти. Заберет его себе государство и запретит там всякую хозяйственную деятельность.
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Поправка: Запрещено исполнять решения межгосударственных органов, если они противоречат Конституции.
Ее значение: И опять про суверенитет. Россия прописывает, что ее законы важнее международных. Когда какая-то организация или государство будет чего-то требовать от нас, всегда можно будет указать на эту норму: сначала законы страны, а потом уже ваши "хотелки".
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Поправка: В Конституции прописали, что действия, направленные на отчуждение части территории, а также призывы к таким действиям не допускаются. И убрали фразу "границы между субъектами РФ могут быть изменены с их взаимного согласия".
Ее значение: Вот это уже ответ внутреннему сепаратизму. Вспомните призывы отделить Сибирь от России и больше так не делайте. Все решает федеральная власть.
Про передел власти: оживить институты
Поправки:
- Президент сможет не подписывать закон, принятый Госдумой, если его не одобрит Конституционный суд.
- КС получит право проверять принятые ГД законы до того, как их подписал глава государства.
- Госдума получит право не просто согласовывать, а утверждать кандидатуры премьер-министра и членов правительства. Без одобрения депутатов президент не сможет их назначить.
- Совфед получит право согласовывать глав силовых федеральных ведомств, прокуроров регионов, КС и прекращать по представлению главы государства полномочия судей Конституционного, Верховного, кассационных и апелляционных судов. А еще СФ сможет принять решение о лишении президента неприкосновенности.
- В Конституции появится статья о Государственном совете (совещательный орган при президенте, включающий спикеров ГД и СФ, глав комитетов ГД, губернаторов), который будет определять "направления внутренней и внешней политики РФ, а также приоритетные направления социально-экономического развития государства".
Их значение: Все эти изменения вносят для балансировки власти. Данные институты наделяют некоторыми полномочиями, чтобы их перезагрузить, чтобы система сдержек и противовесов наконец заработала.
Госсовет – это новая власть регионов, которые долгие годы оставались в стороне от принятия решений. Да и межрегиональные связи после развала СССР были нарушены. До "обнуления" путинского президентства эксперты полагали, что Владимир Владимирович готовит Госсовет под себя. Так называемый казахстанский сценарий, где президент с 27-летним стажем Нурсултан Назарбаев ушел с поста, но остался главой Совета безопасности. Теперь понятно, что у этого органа будут иные задачи. В любом случае, российский Госсовет, говорят политологи, можно будет наполнить какими угодно функциями, включить туда каких угодно людей, ведь теперь это будет конституционный орган власти.
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Поправка: Губернаторы, сенаторы, депутаты Госдумы, министры, главы федеральных ведомств, уполномоченный по правам человека, судьи не смогут иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в иностранных банках.
Ее значение: Ничего не изменится, ведь это уже давно запрещено указами президента и законами. Просто еще раз подчеркнули суверенность. Но вот что интересно: иметь недвижимость за рубежом им не запретили.
Про местное самоуправление: Меньше власти, больше денег
Поправка: Органы госвласти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от нее должностных лиц местного самоуправления.
Ее значение: Вообще-то местное самоуправление в России не является частью системы госвласти, на бумаге-то МСУ как раз самостоятельное. Но на деле этого давно уже нет. И вот теперь региональные и федеральные чиновники получили официальный "зеленый свет" на вмешательство в дела местного уровня.
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Поправка: Органы МСУ могут наделяться государственными полномочиями при условии передачи им необходимых финансовых средств.
Ее значение: Вот это позитивная история. Если раньше полномочия не всегда подкрепляли деньгами, то теперь это будет обязательное условие.
И Бог
Поправка: В Конституцию вносят поправку про Бога ("РФ, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков передавших нам идеалы и веру в Бога….."), про семью (понятие "института брака как союза мужчины и женщины"), про детей (которые "являются важнейшим приоритетом государственной политики").
Ее значение: Большинство экспертов называют эти поправки шумовым фоном, которые отвлекут население от темы передела власти и "обнуления" сроков Путина. Но есть мнение, что это, как и в случае с социальными поправками, надо воспринимать как закрепление национальной идеи.
Например, в Семейном кодексе уже прописано, что для заключения брака необходимо согласие мужчины и женщины. Дублируя норму в Конституции власти подстраховываются на случай дальнейшей либерализации устоев общества – однополые семьи плохо вписываются в стратегию традиционных ценностей, которую сейчас так активно провозглашают.
Общероссийское голосование по поправкам должно пройти 22 апреля. Но на фоне пандемии коронавируса этот "недореферендум" могут и перенести. Пока власти говорят, что ситуация под контролем и нет необходимости "отказывать" россиянам в голосовании и дополнительном выходном. Но дату с информационных материалов уже убирают – на всякий случай (федеральные СМИ пишут, что такие распоряжения получили все региональные избиркомы). Так что ждем кто кого. Конституция или коронавирус.
Комментарии
Цель одна - обнуление.
Если вы за дальнейшее погружение РФ в средневековье, развал социальных институтов, медицины, образования, за повышение и введение новых налогов, растущий доллар, безнаказанность чинуш и прочие плюшки воффкиного управления, то эта акция для вас