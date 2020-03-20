В Конституцию РФ вносят 206 поправок. Вот только на общероссийском голосовании 22 апреля нам не дадут высказаться по каждому изменению отдельно. Голосуем "пакетом": или сразу за все поправки или сразу против всех. Но даже если бы в бюллетень включили две сотни пунктов, простому человеку все равно их не "переварить". Портал amic.ru разобрался, что вносят "для галочки", а что по-настоящему значимо. Мы тоже не будем описывать все 206 поправок, выберем самые интересные.

Про "социалку": Все, чтобы вы пришли на голосование

Поправка: МРОТ должен быть не менее величины прожиточного минимума, индексация пенсий – не реже одного раза в год, а еще в основном законе прописывают обязательное социальное страхование, адресную социальную поддержку граждан, индексацию социальных пособий и иных социальных выплат.

Ее значение: По сути, все эти изменения можно было бы записать в федеральные законы. Зачем это нужно в Конституции? Во-первых, так власть закрепляет принцип социального государства, что раньше было на уровне декларации. Во-вторых, это действительно не позволит чиновникам в любой ситуации заморозить индексацию. А в-третьих, все это нужно, чтобы вы пришли 22 апреля на избирательные участки. Ну кто выступит против индексации пенсии или роста минимальной заплаты? А уж что там еще власть меняет – это уже второе дело.

Про президента: Путин остается

Поправка: Уходит слово "подряд" в формулировке "одно и то же лицо не может занимать должность более двух сроков подряд".

Ее значение: Теперь президент сможет быть у власти всего лишь два срока, даже если между ними был перерыв. Это "задел" на будущее и Путина он не коснется. Следующий правитель будет ограничен по срокам (если он потом так же не перепишет Конституцию).

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Поправка: Для тех, кто ранее был президентом, все поправки действуют без учета предыдущих сроков.

Ее значение: А вот это как раз про Путина (так называемое "обнуление"). Сейчас он занимает пост президента уже в четвертый раз (полномочия до 2024 года). И потом он сможет баллотироваться еще дважды, то есть быть у власти максимум шесть сроков: c 2010-го (с перерывом на 2008-2012) по 2036 год.

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Поправка: Президент после окончания полномочий или отставки обладает неприкосновенностью. Лишить ее может только Совфед после официального обвинения Госдумы в измене или тяжком преступлении.

Ее значение: Неприкосновенность не дает права привлечь даже бывшего президента к уголовной, административной ответственности, задержать, арестовать, принудительно доставить для составления протокола или дачи свидетельских показаний, обыскивать, досматривать и так далее. Это можно воспринимать как "золотой парашют". Но смысл тут более глубокий: защита гостайны и бывшего президента, который носит ее "в своем сердце". Такая норма есть во многих странах, а в России до сих пор не была четко прописана.

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Поправка: Ужесточают требования к кандидатам. Президентом может стать гражданин России, который прожил в стране не менее 25 лет (а было не менее 10 лет), не имеет иностранного гражданства или вида на жительство, счетов и вкладов в иностранных банках.

Ее значение: Национализация элит в действии ("нам чужого не надо"). Россия в очередной раз подчеркивает свою независимость и самостоятельность на мировой арене.

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Поправка: Президент после ухода с поста или отставки может быть членом Совета Федерации пожизненно.

Ее значение: Этот вариант – запасной аэродром для главы государства (но не конкретно для Путина), если другой более статусной и ресурсной должности не будет. У сенаторов зарплата более 450 тысяч рублей в месяц и неприкосновенность, да и работа "не пыльная". И это элемент баланса власти: даже если ты перестанешь быть президентом, то еще можешь послужить стране.

Про целостность и суверенитет: Россия у себя одна такая

Поправка: В России могут быть созданы федеральные территории.

Ее значение: Это дает право федералам выделить какую-то территорию из зоны ответственности регионов или муниципалитетов, чтобы управлять ею напрямую, если местные чиновники не справляются. Например, Байкал. Экологическая катастрофа для самого глубокого озера в мире когда-нибудь станет настолько серьезной, что разрешить ситуацию сможет только самый высший уровень власти. Заберет его себе государство и запретит там всякую хозяйственную деятельность.

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Поправка: Запрещено исполнять решения межгосударственных органов, если они противоречат Конституции.

Ее значение: И опять про суверенитет. Россия прописывает, что ее законы важнее международных. Когда какая-то организация или государство будет чего-то требовать от нас, всегда можно будет указать на эту норму: сначала законы страны, а потом уже ваши "хотелки".

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Поправка: В Конституции прописали, что действия, направленные на отчуждение части территории, а также призывы к таким действиям не допускаются. И убрали фразу "границы между субъектами РФ могут быть изменены с их взаимного согласия".

Ее значение: Вот это уже ответ внутреннему сепаратизму. Вспомните призывы отделить Сибирь от России и больше так не делайте. Все решает федеральная власть.

Про передел власти: оживить институты

Поправки:

Президент сможет не подписывать закон, принятый Госдумой, если его не одобрит Конституционный суд.

КС получит право проверять принятые ГД законы до того, как их подписал глава государства.

Госдума получит право не просто согласовывать, а утверждать кандидатуры премьер-министра и членов правительства. Без одобрения депутатов президент не сможет их назначить.

Совфед получит право согласовывать глав силовых федеральных ведомств, прокуроров регионов, КС и прекращать по представлению главы государства полномочия судей Конституционного, Верховного, кассационных и апелляционных судов. А еще СФ сможет принять решение о лишении президента неприкосновенности.

В Конституции появится статья о Государственном совете (совещательный орган при президенте, включающий спикеров ГД и СФ, глав комитетов ГД, губернаторов), который будет определять "направления внутренней и внешней политики РФ, а также приоритетные направления социально-экономического развития государства".

Их значение: Все эти изменения вносят для балансировки власти. Данные институты наделяют некоторыми полномочиями, чтобы их перезагрузить, чтобы система сдержек и противовесов наконец заработала.

Госсовет – это новая власть регионов, которые долгие годы оставались в стороне от принятия решений. Да и межрегиональные связи после развала СССР были нарушены. До "обнуления" путинского президентства эксперты полагали, что Владимир Владимирович готовит Госсовет под себя. Так называемый казахстанский сценарий, где президент с 27-летним стажем Нурсултан Назарбаев ушел с поста, но остался главой Совета безопасности. Теперь понятно, что у этого органа будут иные задачи. В любом случае, российский Госсовет, говорят политологи, можно будет наполнить какими угодно функциями, включить туда каких угодно людей, ведь теперь это будет конституционный орган власти.

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Поправка: Губернаторы, сенаторы, депутаты Госдумы, министры, главы федеральных ведомств, уполномоченный по правам человека, судьи не смогут иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в иностранных банках.

Ее значение: Ничего не изменится, ведь это уже давно запрещено указами президента и законами. Просто еще раз подчеркнули суверенность. Но вот что интересно: иметь недвижимость за рубежом им не запретили.

Про местное самоуправление: Меньше власти, больше денег

Поправка: Органы госвласти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от нее должностных лиц местного самоуправления.

Ее значение: Вообще-то местное самоуправление в России не является частью системы госвласти, на бумаге-то МСУ как раз самостоятельное. Но на деле этого давно уже нет. И вот теперь региональные и федеральные чиновники получили официальный "зеленый свет" на вмешательство в дела местного уровня.

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Поправка: Органы МСУ могут наделяться государственными полномочиями при условии передачи им необходимых финансовых средств.

Ее значение: Вот это позитивная история. Если раньше полномочия не всегда подкрепляли деньгами, то теперь это будет обязательное условие.

И Бог

Поправка: В Конституцию вносят поправку про Бога ("РФ, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков передавших нам идеалы и веру в Бога….."), про семью (понятие "института брака как союза мужчины и женщины"), про детей (которые "являются важнейшим приоритетом государственной политики").

Ее значение: Большинство экспертов называют эти поправки шумовым фоном, которые отвлекут население от темы передела власти и "обнуления" сроков Путина. Но есть мнение, что это, как и в случае с социальными поправками, надо воспринимать как закрепление национальной идеи.

Например, в Семейном кодексе уже прописано, что для заключения брака необходимо согласие мужчины и женщины. Дублируя норму в Конституции власти подстраховываются на случай дальнейшей либерализации устоев общества – однополые семьи плохо вписываются в стратегию традиционных ценностей, которую сейчас так активно провозглашают.

Общероссийское голосование по поправкам должно пройти 22 апреля. Но на фоне пандемии коронавируса этот "недореферендум" могут и перенести. Пока власти говорят, что ситуация под контролем и нет необходимости "отказывать" россиянам в голосовании и дополнительном выходном. Но дату с информационных материалов уже убирают – на всякий случай (федеральные СМИ пишут, что такие распоряжения получили все региональные избиркомы). Так что ждем кто кого. Конституция или коронавирус.