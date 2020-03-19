40 рублей в день. Фонд "Облака" собирает деньги на школьные обеды

Благотворительный фонд "Облака" объявляет сбор средств на горячие обеды для учеников, семьи которых не могут оплачивать школьное питание. Сумма сбора 25 942 рубля. Сбор открыт с 19 по 23 марта.

В феврале благодаря оперативной помощи дарителей фонд за короткий срок собрал необходимую сумму. Практически все подопечные получили деньги наличными или на карту школьного питания "Аксиома". Все поступления от дарителей публикуются в отдельном обсуждении.

Фонд "Облака" был создан для того, чтобы оказывать поддержку женщинам, попавшим в сложные ситуации. Для каждой семьи прорабатывается план реабилитации. Но бессмысленно начинать ее с психологических наставлений, когда в животе урчит от голода. Прежде чем менять жизнь людей, их нужно накормить. Поэтому в фонде было принято решение продолжить программу помощи детям и ежемесячно собирать деньги на горячие обеды. Это гарантия, что хотя бы раз в день дети будут получать пищу.

На попечении фонда 24 школьника. Их семьи находятся в разных финансовых положениях, поэтому и суммы на каждого ребенка отличаются друг от друга. По предварительным подсчетам, на неделю для всех детей необходимо 6485 рублей.

Для того чтобы накормить одного ребенка, нужно 35-45 рублей в день. Если найдутся 24 человека, которые смогут ежедневно выделять небольшую сумму, то все эти дети будут обеспечены горячими обедами.

Каждый может помочь любой суммой. Но если кто-то хочет взять шефство над семьей или ребенком, обязательно позвоните в фонд по телефону +7 (3852) 590-180.

Для того чтобы обезопасить детей, мы не публикуем их имена и не можем передавать данные незнакомым лицам. Но в штабе "Облаков" можно лично удостовериться о перечислении средств на школьную карту ребенка.

Пожертвовать средства с сообщением "На школьное питание":

– через сайт фонда: кнопка "Помочь" выведет вас на страницу перевода;

– SMS на номер 3434 с текстом "Облака 75" (вместо цифры укажите вашу сумму);

– Сбербанк Онлайн: через вкладку "Платежи" на счет фонда, ввести в поисковой строке "фонд Облака", затем указать сумму пожертвования. Средства спишутся на счет фонда "Облака".