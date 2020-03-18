Троих барнаульцев осудили за вымогательство у наркозависимого

В Барнауле суд вынес приговор троим мужчинам, обвиненным в вымогательстве денег у наркозависимого. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Алтайского края.

Как выяснили следователи, в сентябре 2017 года осужденные узнали, что у их знакомого есть наркотики, и решили отобрать запрещенные вещества и деньги. Потерпевший отказался им что-либо отдавать, после чего они избили его и отобрали паспорт.

Затем сообщники повели барнаульца в банк, где он снял со счёта небольшую сумму денег и отдал им. Это не устроило вымогателей, и они записали на смартфон видео с потерпевшим и наркотиками, потребовав деньги за удаление ролика. После этого мужчина обратился в полицию.

Осужденные пытались оспорить решение суда, но апелляционная инстанция признала приговор справедливым.