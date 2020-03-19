Томенко предложил лишать перевозчиков на Алтае лицензии за грубые нарушения

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил лишать недобросовестных перевозчиков лицензии. Инициативу главы региона депутаты алтайского парламента рассмотрят уже в ближайшую сессию, которая пройдет 26 марта.

В чем суть закона?

Виктор Томенко предлагает внести изменения в статью 10 регионального закона "Об организации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае".

В субъекте довольно много судебных разбирательств в судах между муниципалитетами края и перевозчиками, которые некачественно оказывают услуги. Сейчас отозвать лицензию у таких компаний можно только через суд. Согласно правкам губернатора, если перевозчик несколько раз будет уличен в некачественной работе, то муниципалитет может без дополнительных юридических процедур расторгнуть с ним договор. Ранее за нарушения перевозчики отделывались мелкими штрафами – не более 5 тысяч рублей.

По мнению властей, новый закон позволит повысить безопасность общественного транспорта. Ожидается, что реализация закона не повлечет дополнительные расходы из краевого бюджета.

Насколько это важно для Алтайского края?

Очень. В регионе большая беда с пассажирским транспортом. В Барнауле регулярно некоторые компании не выпускают машины на линию, работают с грубыми нарушениями. При этом властям города довольно сложно каким-либо образом повлиять на перевозчика.