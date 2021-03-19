"Испанка" и 100 млн жертв. Как спасались от эпидемии в начале XX века

Фото: BIGpicture

Испанский грипп накрыл население планеты в 1918 году в последние месяцы Первой мировой войны. Во всём мире было заражено около 550 млн человек: летальность составила почти 20% от этого числа. "Испанка" считается самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества.

Как это было, смотрите в нашей фотоленте.