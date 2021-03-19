"Испанка" и 100 млн жертв. Как спасались от эпидемии в начале XX века

Фото: BIGpicture
Испанский грипп накрыл население планеты в 1918 году в последние месяцы Первой мировой войны. Во всём мире было заражено около 550 млн человек: летальность составила почти 20% от этого числа. "Испанка" считается самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества.
Как это было, смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
В каждом столетии одна эпидемия.
глобальная мафия работает по одной схеме.
Антимасочники тогда тоже были.
Девчёнки так же под ручку ходили и креативные дизайнерские маски были)))
Анализ где, почему второй (ли?) раз в100 лет возникла пандемия.
и тогда многие маски с открытым носом, как спущенные трусы носили
19.03.2021 09:10
- гость -
почему второй (ли?) раз в100 лет возникла пандемия.
Чума.