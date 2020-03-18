Алтайский край оказался самым полным

В Алтайском крае живут 120 тысяч взрослых, которые испытывают проблемы с лишним весом. Это первый показатель среди всех российских регионов, сообщает Росстат. При этом с детским ожирением дела обстоят намного лучше, чем у взрослых: диагноз имеют около 4,5 тысячи человек в возрасте до 14 лет и чуть более трех тысяч в возрасте от 15 до 17 лет.

Больше всего детей с ожирением проживает в Санкт-Петербурге, Москве и Ростовской области. В целом почти половина россиян в возрасте от 3 до 13 лет страдает от лишнего веса. При этом в возрасте от 14 до 18 лет страдают ожирением 22% мальчиков и 13% девочек.

Также отмечается, что серьезным ожирением страдает почти 18% мужчин и 25% женщин.