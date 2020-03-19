Барнаульский депутат поддержал поправки в Конституцию, опасаясь браков, людей и собак

Председатель совета предпринимателей города Барнаула, зампредседателя комитета Барнаульской городской Думы по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов считает, что предложенный пакет поправок в Конституцию РФ позволит избежать появления в стране однополых браков. Также он уверен, что поправка, позволяющая Владимиру Путину переизбираться на пост президента в 2024-м году, является благом для страны в целом. Текст с мнением депутата о поправках опубликован на сайте правительства Алтайского края.
По словам Юрия Ряполова, пакет поправок закрепляет вектор основных задач государственного развития, поставленных главой государства в последние несколько лет. В частности, депутат положительно оценил идею закрепить в главном документе страны, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.
"Некоторые говорят, что не следует вносить поправку в Конституцию, закрепляющую брак как союз мужчины и женщины. Но ведь мы уже столкнулись с тем, что в так называемых развитых странах устраивают бракосочетания с любимыми собачками. Мы хотим, чтобы в нашей стране происходило нечто подобное под какими бы то ни было соусами?" – пишет депутат.
Представитель "Единой России" также уверен, что когда государство встало на ноги, когда авторитет и мощь нашей страны стали такими, что мы не можем договориться с западными партнерами, нужно сделать все, чтобы защитить интересы государства. Поэтому депутат одобряет возможность обнулить все сроки для президента страны Владимира Путина и вновь избираться на этот пост в 2024-м и 2030-м годах. Юрий Ряполов уверен, что авторитет Путина велик на международном уровне и пока альтернативы ему нет.
"Я думаю, что если появится преемник, обладающий достаточным авторитетом на международной арене и нацеленный на улучшение благосостояния граждан своей страны, на последовательное развитие нашего государства, то действующий президент может уйти с этого поста и по истечении этого срока. Мы же все видим, насколько сегодня велик авторитет действующего президента, а значит и нашей страны, на международном уровне. Я бы даже сказал, что этот пункт и ограничения по отсутствию у претендентов на пост президента России иностранного гражданства сильно пошатнули кое-кому надежды на 2024 год", – заключил депутат думы Барнаула, призвав жителей Алтайского края поддержать поправки в Конституцию РФ.
Напомним, 15 января 2020 года Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию выступил с инициативой внести ряд изменений в действующую Конституцию РФ. В частности, глава государства предложил закрепить в основном законе страны ряд мер социальной поддержки населения, установить приоритет российской конституции над требованиями международного законодательства, прописать в основном законе роль и статус Госсовета, а также расширить полномочия Госдумы, Совета Федерации, Конституционного суда, ввести ограничения для кандидатов на высшие государственные посты. Еще важный пункт – обнуление всех президентских сроков. Это даст Путину возможность стать главой государства еще дважды.
Голосования за поправки должны состояться 22 апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом день голосования могут перенести.
Комментарии
Либо провокатор, либо сволочь.
Вот так ни чего плохого не замышлял, а просыпаешься утром, а твой текст уже опубликован на сайте... И все новостные издания тебя уже цитируют... А все почему? А потому что ты единорос.
Юрий Ряполов - вы уже вошли в историю...
Трусы и предатели родины!!!!
ст. 1 Семейного кодекса РФ
3. Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины.....
Мало? Может рецепт Оливье в Конституцию бахнем?
Прокуратура, что ли, на него вышла? По пятам идут следователи? Ишь, соловьём запел за политику.
19.03.2020 08:31
- гость -
Всё проще. Нужно успеть подмахнуть НАШЕМУВСЁ. Даже если это противоречит логике и здравому смыслу. Хотя какой здравый смысл в наше время и в нашей стране? )) Сейчас этой ереси не место и не время.
Какой-то бред. И такое нести может очень циничный человек
Нас всех держат за дураков.
Согласно федерального закона от 04.03.1998 N 33-ФЗ, поправки должны быть разделены на взаимосвязанные изменения конституционного текста. Таким образом в очередной раз власть нарушает собственное законодательство, помещая все поправки в один пакет. Ложь, обман и жульничество.
лизанул и вякнул!!!!! ну о тебя то что зависит???? алё юРА??????
Местечковый .........аз! противно.
Все "поправки" уже есть в законах.Есть только одна поправка о которой в Конституции не было ни слова.Она касается только одного ныне здравствующего гражданина РФ.
Его надо проверить у психиатара,а вообще дурость народных избранников зашкаливает.
Совести нет, ни у Ряполова, ни у ему подобных.
Или они надеяться успеть сбежать, пока их псы цепные будут охранять?
Мне вот интересно какую именно угрозу для него представляет возможность брака человека и собаки? Вот какую конкретно? За человека замуж выдадут?
Обязательно эту шпану нужно судить и люстрировать...
на что живёт сей персонаж?
зачем вообще пошёл в чиновники????
или молочка предпринимательство или чиновниье кресло!?