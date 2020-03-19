Барнаульский депутат поддержал поправки в Конституцию, опасаясь браков, людей и собак

Председатель совета предпринимателей города Барнаула, зампредседателя комитета Барнаульской городской Думы по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов считает, что предложенный пакет поправок в Конституцию РФ позволит избежать появления в стране однополых браков. Также он уверен, что поправка, позволяющая Владимиру Путину переизбираться на пост президента в 2024-м году, является благом для страны в целом. Текст с мнением депутата о поправках опубликован на сайте правительства Алтайского края.

По словам Юрия Ряполова, пакет поправок закрепляет вектор основных задач государственного развития, поставленных главой государства в последние несколько лет. В частности, депутат положительно оценил идею закрепить в главном документе страны, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.

"Некоторые говорят, что не следует вносить поправку в Конституцию, закрепляющую брак как союз мужчины и женщины. Но ведь мы уже столкнулись с тем, что в так называемых развитых странах устраивают бракосочетания с любимыми собачками. Мы хотим, чтобы в нашей стране происходило нечто подобное под какими бы то ни было соусами?" – пишет депутат.

Представитель "Единой России" также уверен, что когда государство встало на ноги, когда авторитет и мощь нашей страны стали такими, что мы не можем договориться с западными партнерами, нужно сделать все, чтобы защитить интересы государства. Поэтому депутат одобряет возможность обнулить все сроки для президента страны Владимира Путина и вновь избираться на этот пост в 2024-м и 2030-м годах. Юрий Ряполов уверен, что авторитет Путина велик на международном уровне и пока альтернативы ему нет.

"Я думаю, что если появится преемник, обладающий достаточным авторитетом на международной арене и нацеленный на улучшение благосостояния граждан своей страны, на последовательное развитие нашего государства, то действующий президент может уйти с этого поста и по истечении этого срока. Мы же все видим, насколько сегодня велик авторитет действующего президента, а значит и нашей страны, на международном уровне. Я бы даже сказал, что этот пункт и ограничения по отсутствию у претендентов на пост президента России иностранного гражданства сильно пошатнули кое-кому надежды на 2024 год", – заключил депутат думы Барнаула, призвав жителей Алтайского края поддержать поправки в Конституцию РФ.

Напомним, 15 января 2020 года Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию выступил с инициативой внести ряд изменений в действующую Конституцию РФ. В частности, глава государства предложил закрепить в основном законе страны ряд мер социальной поддержки населения, установить приоритет российской конституции над требованиями международного законодательства, прописать в основном законе роль и статус Госсовета, а также расширить полномочия Госдумы, Совета Федерации, Конституционного суда, ввести ограничения для кандидатов на высшие государственные посты. Еще важный пункт – обнуление всех президентских сроков. Это даст Путину возможность стать главой государства еще дважды.

Голосования за поправки должны состояться 22 апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом день голосования могут перенести.



