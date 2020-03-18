Спикер АКЗС назвал неприемлемым снижение выплат учителям

Председатель Алтайского Законодательного собрания Александр Романенко прокомментировал жалобу педагогов шести школ Змеиногорского района на решение властей отменить стимулирующие выплаты, сообщает пресс-служба краевого парламента. Они составляют 4,3% от оклада.

"Сегодня в крае выделяются значительные средства на повышение заработных плат работникам бюджетной сферы, в том числе и педагогам. Эта работа ведется планомерно, и мы видим ее результаты, — подчеркнул спикер АКЗС. — Любые шаги, которые идут вразрез с этой политикой и могут негативно сказаться на материальной обеспеченности учителей, врачей и других бюджетников, просто неприемлемы".

В связи с этим Романенко дал поручение следить за порядком начисления и выплат учителям. Этим займется председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяне Ильюченко.

По ее словам, региональный парламент продолжит контролировать, чтобы образовательные учреждения выполняли все обязательства перед педагогами.

Илюченко подчеркнула, что в случаях, когда учителей лишают какой-либо из выплат либо занижают ее, следует обращаться к депутатам-одномандатникам от района либо в комитет АКЗС по социальной политике.

Как ранее сообщал amic.ru, в России может измениться система оплаты труда учителей. В частности, власти сформируют единую модель для распределения зарплатного фонда.

В регионы направлены рекомендации, по которым 70% зарплаты выделяется на оклады за одну ставку (за 18 уроков в неделю), а еще 30% оставляется на надбавки. Однако субъекты принимают решение о распределении этой суммы самостоятельно.