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С возвращением в 2016. Курс доллара превысил 79 рублей

, ИА "Амител"
В свою очередь курс евро вырос почти до 87 рублей
Фото: ua.news

Фото: ua.news

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 79,18 рублей. Ранее 18 марта он уже поднимался выше отметки в 79 рублей, пишет ТАСС.

В первые минуты торгов курс вырос на 5% – до 79,22 рублей, но после скачка темпы роста замедлились до 2,5%. Сейчас этот показатель увеличился на 4,9% к уровню закрытия предыдущих торгов. 

Таким образом, в данный момент курс доллара к рублю составляет 79,18 рублей, а евро 86,875. Это максимумы с февраля 2016 года. 

Ослабление российской валюты проходит на фоне дешевеющей нефти. По состоянию на 16:02 по московскому времени цена фьючерса на нефть марки Brent обваливается на 5,12%, до 27,25 доллара за баррель, а на марку WTI – на 9,4%, до 24,78 доллара за баррель.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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