С возвращением в 2016. Курс доллара превысил 79 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 79,18 рублей. Ранее 18 марта он уже поднимался выше отметки в 79 рублей, пишет ТАСС.

В первые минуты торгов курс вырос на 5% – до 79,22 рублей, но после скачка темпы роста замедлились до 2,5%. Сейчас этот показатель увеличился на 4,9% к уровню закрытия предыдущих торгов.

Таким образом, в данный момент курс доллара к рублю составляет 79,18 рублей, а евро 86,875. Это максимумы с февраля 2016 года.

Ослабление российской валюты проходит на фоне дешевеющей нефти. По состоянию на 16:02 по московскому времени цена фьючерса на нефть марки Brent обваливается на 5,12%, до 27,25 доллара за баррель, а на марку WTI – на 9,4%, до 24,78 доллара за баррель.