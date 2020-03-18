Виктор Томенко ввел режим повышенной готовности в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении режима повышенной готовности в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Органы управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы РСЧС готовы к реагированию, если инфекцию обнаружат у жителей региона.

Кроме того, под руководством главы региона действует межведомственный штаб, который держит на контроле текущую обстановку.

Жителям региона рекомендуют сообщать властям о местах и датах пребывания за границей по телефону 8-800-555-4943. Тем, кому предписано находиться в самоизоляции оформят больничные листы.

"При появлении первых респираторных симптомов всем жителям Алтайского края необходимо не посещать медицинские учреждения, а незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому", — уточняет пресс-служба краевых властей.

Напомним, в Алтайском крае официально подтвержденных фактов заражения коронавирусом нет, но есть случаи в соседних регионах. Так, лабораторно подтверждены два случая заражения у жителей Кемерова. Они изолированы в инфекционную больницу № 8 и получают необходимое лечение.