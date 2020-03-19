На здоровье. Пять мини-онкоцентров и 32 ФАПа построят в Алтайском крае в 2020 году

В Алтайском крае в 2020 году начнут строительство четырех новых больниц, закончат массовый ремонт детских поликлиник и приступят к созданию "мини-онкоцентров" в крупных городах. Всего на развитие системы здравоохранения в регионе в этом году направят 12,4 млрд рублей, а это на 2,9 млрд больше, чем в 2019-м. Об этом 18 марта на итоговой коллегии Министерства здравоохранения Алтайского края сообщил глава ведомства Дмитрий Попов.

Новые поликлиники

Сейчас в крае работают 58 центральных районных больниц, в состав которых входят 190 поликлиник. Министр заверил, что существующую сеть по программе модернизации не только сохранят, но и увеличат. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионе строят шесть поликлиник. Они появятся в Барнауле (квартал 2002а) и в селах – Алтайском, Советском, Смоленском, Мамонтово и Ребрихе. В региональном Минздраве рассчитывают, что в 2020 году начнут возводить еще четыре новых медучреждения.

"Защитив программу модернизации первичного звена, мы планируем строительство дополнительных четырех поликлиник", – отмечает Попов.

В регионе не только строят, но и ремонтируют существующие больницы. В 2019 году привели в надлежащий вид 28 детских поликлиник, на что потратили 173 млн рублей. В Минздраве обещают, что закончат эту работу уже в этом году.

"В 2020 году в регионе отремонтируют еще 20 детских лечебно-профилактических учреждений. А дальше мы приступаем к ремонту взрослых поликлиник", – говорит министр.

В шаговой доступности

Возводят в Алтайском крае и фельдшерско-акушерские пункты. Они появляются в небольших селах региона, чтобы жители могли пройти диспансеризацию, получить необходимую помощь, купить лекарства и не ездить в районную больницу.

"Впервые за всю историю Алтайского края за год было построено и введено в эксплуатацию 17 ФАПов. Эта шаговая доступность медицинской помощи. Данное направление в 2020 году будет только усилено, и до декабря мы должны построить 32 ФАПа", – говорит Попов.

"Онкоцентры" в городах

В 2020 году продолжится работа и по созданию центров амбулаторной онкологической помощи в межрайонных центрах. Это Бийск, Рубцовск, Камень-на-Оби, Заринск, Славгород и Алейск. При этом в Камне-на-Оби такое медучреждение уже появилось, и онкобольные горожане могут не ездить на лечение в Барнаул.

"Задача на 2020 год – проникновение и доступность онкологической помощи в районах края: появление химиотерапии и иммунотерапии при сложных заболеваниях. Это существенно сокращает сроки оказания медицинской помощи. В прошлом году в Камне-на-Оби мы открыли центр амбулаторной онкологической помощи, задача этого и трех лет – такие же учреждения в каждом межрайонном центре", – подчеркивает министр.

Строят подобные центры не только для удобства населения, но и чтобы разгрузить алтайский краевой онкологический диспансер, нагрузка на который серьезно выросла.

"Посещение онкологического диспансера в 2019 году увеличилось на 12 тысяч случаев. За год лечение прошли 6,8 тысячи человек. Естественно, это потребовало достаточно серьезного финансирования, оно увеличилось в пять раз относительно 2018 года. Здесь появились новые направления в лечении рака, например, лучевая терапия. В онкоцентре внедряют современные хирургические технологии. Для них также необходимо строить отдельные корпусы".

Запись по вечерам и выходным

Важным достижением министр считает то, что увеличен рабочий день во взрослых поликлиниках. Теперь они принимают больных до 20:00. Записаться к врачу можно даже в субботу, до 15:00.

"В 2019 году мы перевели работу всех медицинских организаций до 20:00 и сделали рабочим днем субботу. Долго обсуждали эту тему, но решение принято и работает. Сегодня люди могут прийти в больницу после работы или пройти профилактический осмотр в выходной. Правда, выбирают вечернее время и субботу около 2% людей", – отмечает министр.

Поэтому Дмитрий Попов обратился к коллегам и призвал их информировать население о такой возможности.