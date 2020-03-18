Цена нефти упала до уровня времен первого президентства Путина

Цена нефти демонстрирует рекордное падение с начала 2000-х годов. Как сообщает РИА "Новости", столь низкой стоимости не было еще со времен первого президентского срока Владимира Путина.

Так, марка Brent подешевела более чем на 6%, достигнув 26,88 доллара, а WTI упала до 24,4 доллара за баррель. Такой низкой цены на Brent не было с ноября 2003 года, а на WTI – с аналогичного месяца 2002 года.

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что нефть продолжит терять в цене. Этому способствует как разрыв соглашения о сокращении добычи черного золота, так и падение спроса на топливо из-за коронавируса.

Ранее появилась информация, что Саудовская Аравия готовит предложение для Евросоюза, которое способно снизить стоимость нефти еще больше. Арабское государство планирует в три раза увеличить отгрузку нефти в Европу по цене в 25 долларов за баррель, что значительно дешевле российской.